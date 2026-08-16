«Трамп отмахнулся от критики из-за авианосца Abraham Lincoln, несмотря на тревожные сообщения»

В мире обсуждают ставшие известными тяжелые условия службы на авианосце ВМС США USS Abraham Lincoln. Наблюдатели с тревогой пишут о нехватке еды и воды, суицидальных мыслях и падении боевого духа членов экипажа. А некоторые эксперты видят в этом проявление более широкой проблемы, говоря, что амбиции США явно обгоняют их возможности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Авианосец ВМС США USS Abraham Lincoln

Фото: Navy / Handout / Reuters Авианосец ВМС США USS Abraham Lincoln

Фото: Navy / Handout / Reuters

CNN (Атланта, США) Моряки на авианосцах типа USS Abraham Lincoln испытывают сильное напряжение из-за увеличения продолжительности походов Авианосец USS Abraham Lincoln выполняет рекордное по длительности боевое дежурство. Корабль не заходил в порты уже более шести месяцев, а экипаж столкнулся с упадком духа и проблемами с психическим здоровьем… Один из членов экипажа авианосца описал моральный дух, царящий на корабле, как очень низкий и рассказал, что у некоторых его сослуживцев были суицидальные мысли… Моряки и члены их семей сообщили CNN о перебоях с продовольствием, дефиците предметов гигиены и проблемах с системой водоснабжения… Эксперты отмечают, что в таких длительных переходах… компоненты изнашиваются, а ремонт в открытом море служит лишь в качестве временной меры, своего рода пластыря.

The Guardian (Лондон, Великобритания) Ветераны ВМС США и эксперты в области военной медицины выражают обеспокоенность по поводу ситуации с моряками USS Abraham Lincoln Длительные боевые дежурства, особенно без выхода на берег, могут оказывать дополнительное давление и на экипаж, и на сам корабль… Вице-адмирал ВМС США в отставке Роберт Марретт говорит, что типичное дежурство авианосца продолжается примерно полгода и обычно включает заходы в порты дружественных стран, чтобы моряки могли отдохнуть и провести некоторое время вне корабля. У Abraham Lincoln этого не было с момента выхода корабля из Сан-Диего в ноябре… Терри Таниелиан, старший научный сотрудник в области поведенческих наук… отметила, что длительная разлука сама по себе дается тяжело, но неопределенность со сроками окончания похода может усугубить это напряжение.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Navy / Handout / Reuters Фото: Navy / Handout / Reuters Следующая фотография 1 / 2 Фото: Navy / Handout / Reuters Фото: Navy / Handout / Reuters

Le Huffpost (Париж, Франция) Трамп отмахнулся от критики из-за авианосца Abraham Lincoln, несмотря на тревожные сообщения Проходите мимо, здесь не на что смотреть. Дональд Трамп резко отмахнулся от опасений… по поводу условий жизни экипажа авианосца Abraham Lincoln, находящегося на боевом дежурстве уже восемь месяцев… Условия жизни моряков и членов экипажа… невыносимы: бесконечные рабочие дни, ограничения в питании, нехватка воды, серьезно деградировавшая гигиена. Так это описывают члены семей… Но это не тронуло американского президента, который заявил: «Нет, семьи не беспокоятся»… Ханг Као, исполняющий обязанности младшего министра по делам ВМС, признал, что «небольшому числу военнослужащих была оказана психологическая помощь», но «никаких смертей» не было… Ханг Као также признал… что «меню было модифицировано в связи с отсутствием свежих продуктов», но «ни один прием пищи не был пропущен».

Global Times (Пекин, Китай) Ветшающие военные объекты США в Тихом океане и проблемы с психическим здоровьем экипажей авианосцев продемонстрировали, что амбиции Вашингтона превосходят его возможности Недавние сообщения о коррозии зданий и падающих потолках на американских военных объектах по всему Тихоокеанскому региону, а также об обостряющемся кризисе с психическим здоровьем на борту USS Abraham Lincoln… показывают, что за этой ситуацией лежит тот факт, что стратегические амбиции США давно обошли способность Вашингтона поддерживать структуру своих вооруженных сил… Оборонный бюджет США распределен по множеству направлений, поэтому финансирование модернизации и обновления военных объектов остается ограниченным, в то время как высокий оперативный темп использования этих объектов способствует их износу… США не имеют ресурсов для замещения стареющих авианосцев новыми с той скоростью, которой требует их стратегия, что создает дополнительную нагрузку и на флот, и на экипажи… Ситуация отражает более широкую структурную проблему: США проводят глобальную военную стратегию, которая превышает имеющиеся у них ресурсы. Их стратегические амбиции опередили возможности по содержанию вооруженных сил, необходимых для поддержки этих амбиций.

Подготовил Николай Зубов