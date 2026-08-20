Глава Бодайбо заявил о нехватке запасов топлива на АЗС

О резком сокращении запасов ГСМ сообщил глава Бодайбинского района Иркутской области Евгений Юмашев. По его словам, на местных АЗС в данный момент реализуются остатки резервов топлива, которые были доставлены в регион еще до начала лета.

При этом, как отметил господин Юмашев, новых поставок ГСМ «практически нет». В связи с этим, если до конца августа поставки не возобновятся, на территории округа могут ввести строгие ограничения на отпуск топлива. Остатки запасов власти намерены направить для нужд спецтранспорта, пояснил глава округа.

Он также отметил, что из 64 оплаченных местным продавцом топлива цистерн с бензином марок АИ-92, АИ-95 и дизельным топливом поставщик отправил только две цистерны с АИ-95.

С 28 июня в Иркутской области из-за ситуации с дефицитом топлива действует режим повышенной готовности. Как писал «Ъ-Сибирь», в июле глава Приангарья Игорь Кобзев сообщил о том, что власти отозвали волонтеров, помогавших в организации работы региональных АЗС в условиях длинных очередей и перебоев с поставками топлива в связи со снижением ажиотажа на большинстве станций. Тогда же господин Кобзев сказал, что заправки в области постепенно возвращаются к работе.

Александра Стрелкова