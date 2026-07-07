Волонтеры покидают иркутские заправки из-за снижения ажиотажа

Власти Иркутской области отозвали волонтеров, помогавших в организации работы АЗС в условиях длинных очередей и перебоев с поставками топлива. Губернатор Игорь Кобзев объяснил это решение снижением ажиотажа на большинстве станций.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

«Искренне признателен им за помощь в стабилизации ситуации, они смогли снять напряженность на АЗС, грамотно распределяли очереди, объясняли порядок действий автомобилистам. Разумеется, если возникнет необходимость, волонтеры будут готовы вернуться к этой работе»,— отметил глава региона.

По данным господина Кобзева, заправки в области постепенно возвращаются к работе. По его данным, начала работу АЗС «Роснефти» в селе Хомутово под Иркутском, 7 июля планируется запустить три станции сети ОМНИ.

Как писал «Ъ», с 28 июня в Иркутской области из-за дефицита топлива действует режим повышенной готовности. Топливо на АЗС продается в объеме до 50 л в сутки на один автомобиль.

Валерий Лавский