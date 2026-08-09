До прочтения бы не сжечь

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Издательства останавливают поставки на маркетплейсы
После многочисленных атак БПЛА на склады Wildberries участники книжного рынка пересматривают стратегию по дистрибуции своей продукции. Независимые издательства приостанавливают поставки книг на маркетплейсы и рассматривают продажи в специализированных магазинах, а крупные — переходят на поставки книг со своих складов. Участники рынка предполагают, что по итогам года оборот интернет-канала в общей структуре книжного рынка сократится.
Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ
Участники книжного рынка — как крупные издательства, так и независимые — приостанавливают продажу продукции на Wildberries, рассказали три источника “Ъ” в издательских домах. “Ъ” известно о семи таких случаях. Например, издательство «Бумкнига» в своем Telegram-канале сообщило о такой мере: «Приостанавливаем поставки в маркетплейсы. Самый лучший способ купить наши книги — пойти в независимый книжный магазин или оформить заказ у нас на сайте». В «Альпаке» также рассказали, что продолжают работу, но с некоторыми изменениями. «Предзаказов на Wildberries в обозримом будущем ждать не стоит. Если кто-то хочет поддержать и купить что-нибудь из нашего ассортимента — переходите в основные магазины издательства и на Ozon»,— отмечали в издательстве «Альпака». Один из крупнейших участников книжного рынка — «Эксмо» — «до сих пор ведет подсчет ущерба после удара по складам», сообщил гендиректор компании Евгений Капьев 6 августа в ходе онлайн-конференции об итогах первого полугодия. «Мы переходим на поставку со своих складов в первую очередь — модель FBS, это для нас приоритет. Естественно, это увеличивает затраты»,— уточнил топ-менеджер.
В «Кион Строки» (МТС) подтвердили, что фиксируют отдельные случаи, когда независимые издательства временно приостанавливают работу с маркетплейсами — в первую очередь на фоне пересмотра условий по хранению и продвижению товаров. Одновременно часть издателей перераспределяет продажи в пользу собственных складов и альтернативных каналов дистрибуции. В «Альпине» отказались от комментариев, в «Росмэне» не ответили “Ъ”.
С 18 июля склады Wildberries подвергаются масштабным атакам БПЛА. Среди пострадавших объектов логопарки в Санкт-Петербурге, Подмосковье, Крыму, Тамбовской и Воронежской областях, Ставропольском и Краснодарском краях. Ранее речь шла о выбытии минимум четырех комплексов на 444 тыс. кв. м, или 8% от общего объема логистических площадей. К началу августа было повреждено не менее 17% общей площади складов компании (5,2 млн кв. м), подсчитал российский Forbes (см. “Ъ” от 29 июля).
В RWB (Wildberries & Russ) “Ъ” сообщили, что продавцы стали гибче подходить к работе с моделями продаж, включая и тех селлеров, которые продают книги. К примеру, партнеры стали подключаться к модели продаж FBS — продажи со склада продавцов. «По ней мы уже снизили стоимость отгрузки товаров в ПВЗ и дали возможность отгружать их на иной сортировочный центр на территории России, а не на ближайший».
Оборот книжной отрасли по итогам прошлого года составил 150,3 млрд руб., увеличившись на 11% год к году. Такую оценку приводило Минцифры в ежегодном отчете по отрасли. «Маркетплейсы и электронные книги остаются основными драйверами книжного рынка. В то же время в каналах классической книжной розницы и киосковых сетях продолжается падение продаж вследствие сохраняющегося ценового демпинга маркетплейсов»,— говорится в документе. Так, оборот интернет-канала (совокупно маркетплейсы и профильные интернет-магазины) вырос на 15,9% за период и составил 62,1 млрд руб. Продажи на маркетплейсах в 2025 году выросли на 23% в сравнении с 2024 годом.
Оборот интернет-канала из-за последних событий по итогам года сократится на 5–13% минимум, считают опрошенные “Ъ” участники рынка. «Его доля в 57,5% за прошлый год вполне может сократиться до 50%. Однако говорить о том, что наступил "рассвет" для книжной розницы, пока рано, ведь переход издательств на модель FBS пока никак не решает проблему демпинга»,— считает источник “Ъ” в одном из крупных издательств. Впрочем, игроки из-за выросших издержек вполне могут повысить цены на свою продукцию на маркетплейсах, сравняв их с расценками розницы, не соглашается другой собеседник “Ъ” в крупной книжной сети.
Юлия Юрасова