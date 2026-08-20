Петербуржец получил 9 суток ареста за поездку на крыше «Сапсана»

Мировой судья судебного участка №211 Петербурга назначил 9 суток административного ареста Ивану Дробышевскому, который проехал на крыше скоростного поезда «Сапсан». Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мужчина пояснил, что раньше уже занимался подобным и решил таким способом доехать до Твери

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Мужчина пояснил, что раньше уже занимался подобным и решил таким способом доехать до Твери

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

19 августа около 21:00 Дробышевский в состоянии опьянения проник в зону транспортной безопасности Московского вокзала в обход установленного прохода. Затем он забрался на крышу между шестым и седьмым вагонами «Сапсана» №785, следовавшего из Петербурга в Москву, и доехал до станции Обухово.

В суде мужчина признал вину. Он пояснил, что раньше уже занимался подобным и решил таким способом доехать до Твери. При этом, по его словам, он не думал о том, что создает угрозу для других.

Как ранее сообщал «Ъ Северо-Запад», вечером 19 августа на станции Обухово задержали «Сапсан» №785. Причиной стало обнаружение на крыше одного из вагонов человека без признаков жизни. Задержка поезда превысила 30 минут, а пригородный поезд до Тосно задержался более чем на час. На месте работали правоохранители.

Карина Дроздецкая