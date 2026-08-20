«Сапсан» задержали на станции Обухово из-за погибшего зацепера на крыше вагона

На станции Обухово в Петербурге вечером 19 августа задержали скоростной поезд «Сапсан» №785, следовавший из Санкт-Петербурга в Москву. Причиной стало обнаружение на крыше одного из вагонов тела человека без признаков жизни, сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На станции Обухово задержали «Сапсан» после обнаружения тела на крыше вагона

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ На станции Обухово задержали «Сапсан» после обнаружения тела на крыше вагона

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Задержка состава превысила 30 минут. Из-за происшествия изменилось и расписание пригородного поезда №7314, следующего до Тосно: он задержался более чем на час.

На месте работали правоохранители. В ОЖД не уточнили обстоятельства происшествия и личность погибшего.

Матвей Николаев