Ликвидировано управление региональной безопасности Белгородской области

С 18 августа 2026 года прекратило свою деятельность управление региональной безопасности Белгородской области. Ведомство, созданное в декабре 2021 года, ликвидировано путем реорганизации в одноименное министерство. Об этом свидетельствуют данные ЕГРЮЛ. Начальником управления выступал Евгений Воробьев, назначенный на должность 18 февраля 2022 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Министерство региональной безопасности появилось в структуре правительства 14 июля этого года. Его первым руководителем стала Анна Колесникова, которую уже 22 июля сменил кадровый военный Алмаз Хазиев, участвовавший в отборе в федеральную кадровую программу «Время героев».

В интервью «Ъ» в начале июля врио губернатора Александр Шуваев заявлял, что планирует назначить своим заместителем по вопросам безопасности бывшего военнослужащего. Тогда же он напомнил, что пригласил на пост советника по работе с участниками СВО и членами их семей человека «с предыдущей работы». Речь идет о ветеране спецоперации, слушателе региональной кадровой программы «Герои Приангарья» Евгении Кудрявцеве.

Мария Свиридова