Шуваев опроверг слухи о назначении советником экс-главы Белгородской области

Врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев опроверг слухи о назначении своим советником экс-главы региона Евгения Савченко. В интервью «Ъ» он назвал информацию о таких кадровых изменениях фейком.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Евгений Савченко после ухода с поста белгородского губернатора работал сенатором от региона — до отставки в июне 2024 года

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Евгений Савченко после ухода с поста белгородского губернатора работал сенатором от региона — до отставки в июне 2024 года

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Глава региона пояснил, что у него с Евгением Савченко разные взгляды на «ряд моментов». При этом господин Шуваев добавил, что при необходимости посоветоваться с предшественником, возглавлявшим область 27 лет, пригласит его на встречу.

Врио губернатора также рассказал, что планирует назначить своим заместителем по вопросам безопасности бывшего военнослужащего. Также он напомнил, что пригласил на работу советником по работе с участниками СВО и членами их семей человека «с предыдущей работы». Речь идет о ветеране спецоперации, слушателе региональной кадровой программы «Герои Приангарья» Евгении Кудрявцеве.

Также господин Шуваев упомянул о назначении советника-финансиста и двух советников по экономическим вопросам. Ранее «Ъ-Черноземье» сообщал, что должности советников врио губернатора займут бывший заместитель главы Ханты-Мансийского автономного округа Александр Охлопков и экс-зампред правительства ДНР Владимир Зверков. Также в конце июня стало известно о том, что референтом господина Шуваева станет бывший министр финансов Запорожской области Андрей Захаров.

Полное интервью Александра Шуваева читайте в публикации «Ъ».