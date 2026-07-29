Кадровый военный стал министром безопасности Белгородской области

Министром региональной безопасности Белгородской области назначен кадровый военный Алмаз Хазиев. На это обратило внимание издание Fonar.tv. Само ведомство было учреждено 14 июля, его первым руководителем была глава государственно-правового управления в правительстве региона Анна Колесникова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Министр региональной безопасности Белгородской области Алмаз Хазиев

Фото: Кадр из видео Минобороны Министр региональной безопасности Белгородской области Алмаз Хазиев

Фото: Кадр из видео Минобороны

Алмаз Хазиев в 2024 году участвовал в отборе в федеральную кадровую программу «Время героев». Тогда в ролике от Минобороны его назвали гвардии полковником и командиром артиллерийской бригады. Господин Хазиев рассказал, что служил в вооруженных силах РФ с 16 лет, с 2000 года начал набирать управленческий опыт. Принимал участие в боевых действиях в Сирии и в зоне спецоперации. По данным Rusprofile, на господина Хазиева в 2004–2007 годах было зарегистрировано ИП в Татарстане. Его основным видом деятельности указывалась розничная торговля в палатках на рынках.

До создания министерства вопросы региональной безопасности в Белгородской области курировало профильное управление под руководством замглавы администрации губернатора Сергея Гирина.

В интервью «Ъ» в начале июля врио губернатора Александр Шуваев заявлял, что планирует назначить своим заместителем по вопросам безопасности бывшего военнослужащего. Тогда же он напомнил, что пригласил на пост советника по работе с участниками СВО и членами их семей человека «с предыдущей работы». Речь идет о ветеране спецоперации, слушателе региональной кадровой программы «Герои Приангарья» Евгении Кудрявцеве.

Какие еще заявления сделал глава Белгородчины — в публикации «Ъ» «Мы являемся первым оборонительным рубежом Москвы».

Алина Морозова