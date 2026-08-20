Хуситы заявили об ударе по аэропорту и объекту Saudi Aramco в Наджране

Йеменское движение «Ансар Аллах» (хуситы) атаковало с помощью беспилотников два объекта в городе Наджран, Саудовская Аравия. Об этом сообщила пресс-служба организации в X.

Под удар попали аэропорт и объект, принадлежащий нефтяной компании Saudi Aramco. Масштаб разрушений хуситы не уточнили, однако заявили, что «оба удара достигли своих целей». В Саудовской Аравии информацию пока не комментировали.

20 июля хуситы объявили Саудовской Аравии морскую блокаду в ответ на удары по аэропорту Саны. В атаках «Ансар Аллах» обвинило международно признанное правительство Йемена и Саудовскую Аравию. С того момента хуситы ударили по восьми саудовским танкерам, а также по нескольким нефтяным объектам страны в городах Янбу, Наджран, Джизан и Абха.