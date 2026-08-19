Хуситы заявили об ударах по восьми саудовским танкерам за месяц

Йеменская группировка «Ансар Аллах» (хуситы) атаковала с момента объявления о блокаде Саудовской Аравии восемь нефтяных танкеров. Об этом заявил официальный военный представитель движения Яхья Сариа, передает Йеменское информагентство (SABA).

Как отметил господин Сариа, за период с 20 июля по 19 августа хуситы атаковали пять судов в Красном море и еще три — в Аравийском море и Аденском заливе. Кроме того, группировка заблокировала проход 48 саудовских танкеров, вынудив их изменить курс.

За тот же период «Ансар Аллах» провела девять военных операций, нанеся удары по объектам в саудовских городах Янбу, Наджран, Джизан, Абха и нефтяной инфраструктуре в Восточной провинции королевства. Господин Сариа утверждает, что в результате операций «сотни саудовских военнослужащих были убиты и ранены», а «большое число» складов и техники были уничтожены.

Хуситы объявили о введении морской блокады Саудовской Аравии 20 июля из-за атаки центрального правительства Йемена на аэропорт Саны. Удар был направлен против возвращавшейся из Ирана делегации «Ансар Аллах». Одновременно группировка вышла из режима прекращения огня, действовавшего с 2022 года.