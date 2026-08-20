Евросоюз способствует организации терактов, перечисляя Украине замороженные российские средства. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге.

«Речь идет о прямом нарушении Конвенции по борьбе с финансированием терроризма от 9 декабря 1999 года и международной Конвенции о борьбе с бомбовым терроризмом от 15 декабря 1997 года»,— указала госпожа Захарова. Она добавила, что РФ вправе выдвинуть претензии странам Европы, которые спонсируют Украину за счет замороженных российских активов.

После начала конфликта на Украине Евросоюз и G7 заморозили около €300 млрд государственных активов России из-за международных санкций. Порядка €180 млрд находятся на балансе бельгийского Euroclear. Банк России потребовал от депозитария компенсировать около 18,2 трлн руб., а также оспорил в люксембургском суде решение ЕС о бессрочной заморозке средств. Депозитарий несколько раз выплачивал Украине средства за счет доходов от замороженных российских активов. Последний транш в €1,4 млрд прошел в начале августа.