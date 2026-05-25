ЦБ оспорил в суде ЕС регламент поддержки Украины за счет российских активов

Банк России подал в Общий суд ЕС в Люксембурге заявления, которым оспорил регламент Европарламента и Совета ЕС по финансированию Украины за счет российских активов. Об этом сообщила пресс-служба ЦБ.

Речь идет о регламенте от 24 февраля за номером 2026/467. Документ допускает трактовку о том, что погашение выданного Украине займа на 2026-2027 годы будет осуществляться за счет заблокированных российских активов.

Этот механизм в ЦБ назвали «незаконной и скрытой формой использования активов как обеспечения займа и/или последующей легализации экспроприации суверенных активов».

«Спорный механизм рассматривает суверенные активы Банка России как элемент финансовой поддержки третьего государства, изменяя правовой и экономический режим суверенных активов, и тем самым нарушает нормы права Европейского союза, фундаментальные права и применимые принципы международного права, включая иммунитет государств и их центральных банков», — отмечается в сообщении ЦБ.

Поданное заявление, отметили в регуляторе, — продолжение работы по защите прав и интересов Банка России. 15 мая Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск ЦБ к депозитарию Euroclear о взыскании €200 млрд (примерно 18,2 трлн руб.). В такую сумму ЦБ оценил общий ущерб, нанесенный Euroclear, при блокировке российских активов.