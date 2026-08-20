Базовый максимум

Стартующий в пятницу, 21 августа, футбольный чемпионат Англии полон всяких загадок и вопросов, касающихся большинства его ведущих клубов. Но с тем клубом, что взял золото в чемпионате предыдущем, их связано вроде бы как раз совсем немного. А сюжет, в котором «Арсенал», сохранивший состав и наверняка сохранивший стиль и стабильность, снова оказывается на верхушке, выглядит чересчур понятным и естественным.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Chris Radburn / Reuters Фото: Chris Radburn / Reuters

Чемпионат Англии, самый могучий в финансовом плане среди всех футбольных чемпионатов, открывается матчем «Арсенала» против «Ковентри». А чтобы понять, насколько исключительным для людей, в английском футболе разбирающихся досконально, представляется статус хозяев поля в этой игре, стоило взглянуть на традиционное голосование экспертов BBC, в котором их попросили спрогнозировать итоги начинающегося первенства. Эксперты — сплошь знаменитости из разных стран, Английскую премьер-лигу (АПЛ) постоянно комментирующие, анализирующие, разбирающие по косточкам. Плюс искусственный интеллект, программа, собравшая океан данных, имеющих отношение к претендентам на медали. Так вот, выбирая будущего чемпиона, 25 из 28 респондентов, в том числе и бездушный, ничему, кроме цифр и фактов, не доверяющий AI, поставили на «Арсенал». Остальные трое — на пытавшийся бороться с ним за золото в предыдущем сезоне «Манчестер Сити». Но и у них лондонцы оказались вторыми. Редчайшее для турнира, выделяющегося конкурентностью, единодушие в выборе фаворита.

Но все ясно. На «Арсенал» легко и просто поставить даже человеку, в футболе ориентирующемуся куда хуже, чем Уэйн Руни или Крис Уоддл.

Аргументы, кстати, будут примерно теми же, что и у людей, съевших собаку на тактических тонкостях. В списке — взлет в прошлом первенстве, хорошо прижившийся в «Арсенале» формально оборонительный, но жутко колючий стиль, смотревшийся логичным продолжением большой, на годы вперед работы, проделанной тренером Микелем Артетой с целью привить его команде, отточить практически до совершенства. В нем — картинки куда более свежие, со сроком давности в несколько дней: как лондонцы в Суперкубке громят тот самый «Манчестер Сити», совершенно сырой на их фоне. В нем — наблюдения по поводу состава «Арсенала». За пару недель до закрытия летнего трансферного окна не потерял ни единой по-настоящему важной фигуры. С оговорками таковой можно считать разве что Леандро Троссарда, но на замену-то взяли Христоса Циолиса, игрока с колоссальными перспективами. А купленный у «Ньюкасла» Бруну Гимарайнс, похоже, с ходу в состав вписался, еще укрепив и так-то мощную середину поля.

Непонятно, правда, что там с травмировавшимся еще на чемпионате мира Вильямом Салиба. Однако вроде бы на мази трансфер из «Астон Виллы» Эзри Консы. То есть и в центре обороны дыра вряд ли возникнет.

А теперь — другие гранды. У них куча всяких интересных и дорогих, даже дороже €100 млн, новобранцев. Но при этом никто не тянет на вариант надежный.

Насчет каждого есть вопросы. «Арсенал» — это про прочнейшую базу, фундамент, про уже выросшую на ней гармоничную конструкцию. Его конкуренты — про трансформации. Удивительно, но все, по сути, находятся в стадии перестройки, перезагрузки. У «Манчестер Юнайтед» она вообще вечная. Но у его нынешнего тренера Майкла Кэррика в багаже хотя бы есть половинка того чемпионата, что предшествовал стартующему, проведенная на ключевом посту. Причем успешная половинка: завоевал бронзу, впрочем, не убеждающую знатоков АПЛ, что команда прямо сейчас готова подняться еще на пару ступенек выше.

А три гиганта — «Манчестер Сити», «Ливерпуль» и «Челси» — вступают в сезон с новыми тренерами. И на имплементацию своих идей у них — Энцо Марески, Андони Ираолы и Хаби Алонсо — времени было катастрофически мало из-за эфемерности межсезонья: мировое первенство завершилось 19 июля. Две из этих команд к тому же расстались с фигурами, вокруг которых многое прежде вертелось: «Манчестер Сити» — с Родри, «Ливерпуль» — с Мохамедом Салахом. А в качестве основного довода в пользу того, что «Челси» после позорного весеннего финиша в подвале десятки обязательно рванет, чаще всего называют не качества купленных под Алонсо игроков — резвость Моргана Роджерса, матерость Дэнни Уэлбека и Джордана Хендерсона,?— а позитивный эффект от пережитого в минувшем первенстве краха. Он означает, что этой команде, в отличие от противников, также нацеливающихся на медали, не надо будет мучиться в еврокубках. Но, кстати, тезис, учитывая краткость каникул львиной доли звезд и никуда не девшуюся плотность календаря, может, не такой уж дурацкий.

Алексей Доспехов