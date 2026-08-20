Ozon-банк предупредил о мошеннических приложениях организации в Google Play
В онлайн-магазине для Android-устройств Google Play появились два приложения, имитирующие сервисы Ozon-банка. В кредитной организации заявили, что программы не имеют к ним отношения.
«Это мошенники, скачивать приложения опасно. Мы уже обратились к владельцу стора, чтобы приложения заблокировали»,— указано в сообщении банка (цитата по «РИА Новости»).
Приложение Ozon-банка, попавшего под санкции Евросоюза, пропало из Google Play 12 августа. Через несколько дней с площадки удалили и другие сервисы компании — Ozon Fresh, Ozon Seller, Ozon Job и Ozon Travel. В компании утверждали, что не нарушали правила Google Play.
Удаление приложения «Ozon Банка» из Google Play произошло 12 августа 2026 года, после того как Великобритания ввела санкции против нескольких банков, включая «Ozon Банк». В июле 2026 года Евросоюз также принял 21-й пакет рестрикций, куда попали банки российских маркетплейсов, и он вступил в силу 13 августа. Компания Ozon заявила, что эти санкции не повлияют на работу кредитной организации, и клиенты могут продолжать совершать операции внутри страны в полном объеме.
Помимо «Ozon Банка», из Google Play были удалены основное приложение маркетплейса Ozon, а также его сервисы Ozon Fresh, Ozon Seller, Ozon Job и Ozon Travel 14 августа 2026 года. Компания Ozon сообщила, что не нарушала правила Google Play, и владельцы Android-устройств могут найти эти приложения в RuStore, AppGallery и Galaxy Store. Эти события являются частью более широкой тенденции удаления российских приложений из западных магазинов: например, 16 июля 2026 года из Google Play пропали приложения VK, «Макс», «Одноклассники», Mail.ru и «Дзен».
Эксперты по информационной безопасности отмечают, что на фоне удаления приложений могут активизироваться мошенники, однако компании, уже сталкивавшиеся с такими ситуациями, имеют механизмы для выпуска новых версий приложений. Google планирует ужесточить политику верификации разработчиков для Android с 2027 года, которая не будет работать в странах, находящихся под санкциями.