Ozon-банк предупредил о мошеннических приложениях организации в Google Play

В онлайн-магазине для Android-устройств Google Play появились два приложения, имитирующие сервисы Ozon-банка. В кредитной организации заявили, что программы не имеют к ним отношения.

«Это мошенники, скачивать приложения опасно. Мы уже обратились к владельцу стора, чтобы приложения заблокировали»,— указано в сообщении банка (цитата по «РИА Новости»).

Приложение Ozon-банка, попавшего под санкции Евросоюза, пропало из Google Play 12 августа. Через несколько дней с площадки удалили и другие сервисы компании — Ozon Fresh, Ozon Seller, Ozon Job и Ozon Travel. В компании утверждали, что не нарушали правила Google Play.