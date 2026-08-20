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Ozon-банк предупредил о мошеннических приложениях организации в Google Play

В онлайн-магазине для Android-устройств Google Play появились два приложения, имитирующие сервисы Ozon-банка. В кредитной организации заявили, что программы не имеют к ним отношения.

«Это мошенники, скачивать приложения опасно. Мы уже обратились к владельцу стора, чтобы приложения заблокировали»,— указано в сообщении банка (цитата по «РИА Новости»).

Приложение Ozon-банка, попавшего под санкции Евросоюза, пропало из Google Play 12 августа. Через несколько дней с площадки удалили и другие сервисы компании — Ozon Fresh, Ozon Seller, Ozon Job и Ozon Travel. В компании утверждали, что не нарушали правила Google Play.

Составлено ИИ-Ассистентъ

Удаление приложения «Ozon Банка» из Google Play произошло 12 августа 2026 года, после того как Великобритания ввела санкции против нескольких банков, включая «Ozon Банк». В июле 2026 года Евросоюз также принял 21-й пакет рестрикций, куда попали банки российских маркетплейсов, и он вступил в силу 13 августа. Компания Ozon заявила, что эти санкции не повлияют на работу кредитной организации, и клиенты могут продолжать совершать операции внутри страны в полном объеме.

Помимо «Ozon Банка», из Google Play были удалены основное приложение маркетплейса Ozon, а также его сервисы Ozon Fresh, Ozon Seller, Ozon Job и Ozon Travel 14 августа 2026 года. Компания Ozon сообщила, что не нарушала правила Google Play, и владельцы Android-устройств могут найти эти приложения в RuStore, AppGallery и Galaxy Store. Эти события являются частью более широкой тенденции удаления российских приложений из западных магазинов: например, 16 июля 2026 года из Google Play пропали приложения VK, «Макс», «Одноклассники», Mail.ru и «Дзен».

Эксперты по информационной безопасности отмечают, что на фоне удаления приложений могут активизироваться мошенники, однако компании, уже сталкивавшиеся с такими ситуациями, имеют механизмы для выпуска новых версий приложений. Google планирует ужесточить политику верификации разработчиков для Android с 2027 года, которая не будет работать в странах, находящихся под санкциями.

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