Общественное телевидение Венгрии возобновило новостное вещание после 44-дневного перерыва

Венгерское общественное телевидение выпустило в эфир первую с июля этого года информационную программу. Об этом сообщает AFP совместно с Le Figaro.

7 июля главный госканал M1 приостановил все новостные программы по инициативе нового премьер-министра страны Петера Мадьяра, который заявлял о необходимости «смены режима» в информационной политике после многолетнего контроля за телевещанием со стороны Виктора Орбана.

Наблюдатели оценили 25-минутный выпуск как сбалансированный: в нем прозвучали голоса оппозиции и критика властей.

Общественный холдинг Kozmedia, куда входят M1, радиостанции и агентство MTI, сообщил, что к подготовке выпуска не привлекались сотрудники, работавшие над новостями раньше.

Екатерина Наумова