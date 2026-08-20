Общественное телевидение Венгрии возобновило новостное вещание после 44-дневного перерыва
Венгерское общественное телевидение выпустило в эфир первую с июля этого года информационную программу. Об этом сообщает AFP совместно с Le Figaro.
7 июля главный госканал M1 приостановил все новостные программы по инициативе нового премьер-министра страны Петера Мадьяра, который заявлял о необходимости «смены режима» в информационной политике после многолетнего контроля за телевещанием со стороны Виктора Орбана.
Наблюдатели оценили 25-минутный выпуск как сбалансированный: в нем прозвучали голоса оппозиции и критика властей.
Общественный холдинг Kozmedia, куда входят M1, радиостанции и агентство MTI, сообщил, что к подготовке выпуска не привлекались сотрудники, работавшие над новостями раньше.
12 мая 2026 года в Венгрии официально завершилось формирование нового правительства, когда все 16 членов кабинета принесли присягу в парламенте страны. Петер Мадьяр был избран премьер-министром 9 мая, сменив на этом посту Виктора Орбана, который занимал должность с 2010 года.
Перед формированием правительства Петер Мадьяр обратился к президенту Венгрии Тамашу Шуйоку, потребовав его отставки до конца месяца, поскольку рассматривал Шуйока как ставленника прежней власти. После победы оппозиционной партии «Тиса» на парламентских выборах окружение Виктора Орбана начало выводить свои активы за рубеж и готовиться к переезду из-за опасений антикоррупционных расследований и возможной конфискации активов.
Парламентские выборы 12 апреля 2026 года привели к тому, что оппозиционная партия «Тиса» набрала 53% голосов, заняв 138 из 199 мест в парламенте, в то время как альянс Виктора Орбана и Христианско-демократической народной партии получил 55 мест. Петер Мадьяр заявлял о намерении разработать новый закон о СМИ и создать новый орган по контролю за ними, утверждая, что государственные СМИ должны говорить правду.