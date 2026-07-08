Крупнейший государственный телеканал Венгрии М1 приостановил вещание. На телеэкранах появилось сообщение «Государственные СМИ не могут лгать. Мы просим прощения за то, что делали это на протяжении многих лет! Сейчас государственные СМИ трансформируются, чтобы в будущем стать независимыми и достоверными. Работы службы новостей временно приостановлена. Оставайтесь с нами!». Европейские, американские и азиатские обозреватели связывают это событие с недавним проигрышем на выборах Виктора Орбана, находившегося в Венгрии у власти 16 лет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Marton Monus / Reuters Фото: Marton Monus / Reuters

Magyar Hirlap (Будапешт, Венгрия) Государственное новостное вещание прекратилось: просто извинение или землетрясение во власти? Бывают моменты, когда телевидение говорит не тем, что показывает картинку, а тем, что замолкает. Сегодня был именно такой момент. Это был не технический сбой трансляции. Не сбой в программе передач. Не простая смена руководства. Это конец эпохи на политической и нравственной арене. И именно поэтому мы должны обсуждать это очень подробно. Не с ликованием, не с злорадством, не мстительно, а с журналистской ответственностью. Особенно мы, представители венгерских СМИ. То, что происходит в государственном секторе, финансируемом из государственных средств,— это дело всей венгерской прессы. Если государственные СМИ лгут, это подрывает доверие ко всей журналистской работе. Если государственные СМИ будут очищены, это станет не только институтом, но и шансом для всего венгерского общества. Но только если они будут действительно очищены.

Reuters (Лондон, Великобритания) Государственное телевидении Венгрии прервало новостное вещание для обновления после многих лет правления Орбана «Наиглавнейшая задача — восстановить доверие и уважение к государственным средствам массовой информации»,— считает Габор Поляк, профессор отделения СМИ и коммуникаций университета имени Лоранда Этвеша. По его словам, государственные СМИ должны играть ключевую роль в создании культурного контента на венгерском языке и должны работать прозрачно и эффективно. При Орбане госСМИ находились под все более усиливавшимся контролем правительства по мере принятия новых законов о СМИ. Несколько частных изданий были закрыты или перешли под контроль проправительственных предпринимателей. Правительство Орбана отрицало давление на СМИ и утверждало, что соблюдает требования ЕС по стандартам свободы СМИ.

CNN (Атланта, США) Венгерское государственное телевидение приостанавливает выпуск новостей для проведения реформ после правления Орбана Ранее во вторник местные СМИ также сообщили об увольнении некоторых редакторов государственного телевидения и радио. Агентство Reuters не смогло немедленно подтвердить эти сообщения. Эти шаги соответствуют предвыборному обещанию премьер-министра Петра Мадьяра реформировать государственные СМИ и положить конец тому, что он назвал «пропагандой» при бывшем премьер-министре Викторе Орбане. Мадьяр, чья партия в апреле на выборах свергла националистическую партию «Фидес» Орбана после 16 лет пребывания у власти, начал реформировать ключевые бастионы власти Орбана, включая государственные СМИ. Он заявил, что восстановит систему сдержек и противовесов и будет бороться с коррупцией.

NHK (Токио, Япония) Венгерское государственное телевидение приостанавливает вещание на фоне реформ после Орбана Во вторник на экране телевизоров появилось сообщение на черном фоне, в котором говорилось, что общественные СМИ не должны лгать, и приносились извинения за то, что они лгали на протяжении многих лет. Телеканал также заявил, что общественные СМИ в стране проходят трансформацию, чтобы сохранить свою независимость и доверие. Ранее наблюдатели отмечали, что администрация Орбана оказывала давление на СМИ, критикующие правительство.

Подготовили Алена Миклашевская, Евгений Хвостик