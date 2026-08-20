Основатель «Кукрыниксов» сообщил о смерти басиста группы Дмитрия Оганяна

Умер басист петербургской рок-группы «Кукрыниксы» Дмитрий Оганян. Об этом сообщил основатель коллектива Алексей Горшенев в Telegram-канале. Ему было 45 лет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Оганян

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ Дмитрий Оганян

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

«Дима был жизнерадостным и весёлым человеком, талантливым музыкантом и отцом троих детей. Мы глубоко скорбим и соболезнуем всем близким! Прощай, Вагон…» — написал господин Горшенев.

Смерть Дмитрия Оганяна также подтвердил его брат — Тигран Оганян. «Случилось огромное горе. Мой брат Дмитрий умер. Более подробной информации пока нет»,— рассказал он во «ВКонтакте».

Ранее сегодня в водоеме на Васильевском острове в Санкт-Петербурге нашли тело мужчины без кисти руки. «Фонтанка» и 78.ru со ссылкой на источники писали, что погибший — Дмитрий Оганян.

Алексей Горшенев основал группу «Кукрыниксы» в 1997 году. В составе «Кукрыниксов» Дмитрий Оганян выступал и записывал альбомы с 2001 года. Также был автором музыки, выступал как бэк-вокалист.