«Фонтанка»: тело басиста «Кукрыниксов» без руки достали из воды в Петербурге

В водоеме на Васильевском острове в Санкт-Петербурге найдено тело мужчины без кисти руки. На берегу неподалеку нашли топор и отрубленную конечность, сообщает «Фонтанка». Издание указывает со ссылкой на источник, что погибший — басист рок-группы «Кукрыниксы» Дмитрий Оганян.

Информацию об обнаружении тела музыканта подтверждают источники 78.ru. РЕН ТВ сообщает, что тело без кисти нашли недалеко от пассажирского морского порта на Васильевском острове. Брат Дмитрия Оганяна сообщил телеканалу, что сейчас направляется в Петербург из Вологды. Мужчина не подтвердил данные о смерти родственника, но уточнил, что у того «не было суицидальных мыслей».

«Кукрыниксы» были основаны в Петербурге в 1997 году Алексеем Горшеневым, братом лидера «Короля и Шута» Михаила Горшенева. В составе «Кукрыниксов» Дмитрий Оганян выступал и записывал альбомы с 2001 года. Также писал музыку, выступал как бэк-вокалист.