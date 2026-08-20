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Директор ЗАЭС рассказал об истощении запасов топлива для генераторов станции

Сотрудники Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) вынуждены оптимизировать работу аварийных генераторов, чтобы уменьшить потребление дизельного топлива, запасы которого не пополняются из-за атак ВСУ. Об этом сообщил директор ЗАЭС Юрий Черничук.

«Запасы дизельного топлива, к сожалению, у нас не увеличиваются, а с каждым блэкаутом или с каждым эпизодом потери внешнего электроснабжения они уменьшаются»,— рассказал господин Черничук (цитата по ТАСС).

Утром 20 августа ЗАЭС перешла на резервное энергоснабжение от дизельных генераторов из-за отключения внешней линии от станции «Ферросплавная-1». Специалисты станции продолжают поиски места повреждения, причина произошедшего пока неясна. Украинская сторона также заявила, что ищет очаг повреждения, уточнил директор станции.

Представители ЗАЭС говорили, что в полном объеме принимают меры для поддержания безопасного состояния энергоблоков, а радиационный фон не превышает установленных норм.

Составлено ИИ-Ассистентъ

Директор Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) Юрий Черничук ранее в интервью «Ъ» описывал ситуацию с обстрелами как «стабильно напряженную». С марта 2022 года Россия установила контроль над ЗАЭС, а станция находится под управлением АО «Росэнергоатом» с октября 2022 года. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) неоднократно предупреждало о рисках для безопасности станции, называя атаки «безрассудными» и значительно повышающими риск серьезной ядерной аварии.

Запорожская АЭС уже 17 раз полностью теряла внешнее электроснабжение с начала боевых действий, что вынуждало переводить энергоблоки на питание от резервных дизельных генераторов. В июне 2026 года станция теряла внешнее электроснабжение из-за отключения линии «Ферросплавная-1» 5 и 10 числа. В конце 2025 года, в период с конца октября по конец ноября, станция целый месяц снабжалась только от дизель-генераторов после обрыва линий электропередачи.

По словам Юрия Черничука, возможность длительной работы станции исключительно на дизель-генераторах не учитывалась при ее проектировании, поскольку предполагалось оперативное восстановление внешнего электроснабжения в случае ЧП. Однако после аварии на «Фукусиме» в 2011 году были разработаны постфукусимские мероприятия, предусматривающие дополнительные источники электроснабжения для станций на случай подобных ситуаций.

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