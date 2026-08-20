Директор ЗАЭС рассказал об истощении запасов топлива для генераторов станции

Сотрудники Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) вынуждены оптимизировать работу аварийных генераторов, чтобы уменьшить потребление дизельного топлива, запасы которого не пополняются из-за атак ВСУ. Об этом сообщил директор ЗАЭС Юрий Черничук.

«Запасы дизельного топлива, к сожалению, у нас не увеличиваются, а с каждым блэкаутом или с каждым эпизодом потери внешнего электроснабжения они уменьшаются»,— рассказал господин Черничук (цитата по ТАСС).

Утром 20 августа ЗАЭС перешла на резервное энергоснабжение от дизельных генераторов из-за отключения внешней линии от станции «Ферросплавная-1». Специалисты станции продолжают поиски места повреждения, причина произошедшего пока неясна. Украинская сторона также заявила, что ищет очаг повреждения, уточнил директор станции.

Представители ЗАЭС говорили, что в полном объеме принимают меры для поддержания безопасного состояния энергоблоков, а радиационный фон не превышает установленных норм.