ЗАЭС перешла на резервное питание после потери внешнего электроснабжения

Составлено ИИ-Ассистентъ

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) регулярно сообщает об отключениях внешнего электроснабжения Запорожской АЭС. Так, в ночь на 29 мая 2026 года электроснабжение станции отключалось, и подача электричества была восстановлена спустя час, а инцидент стал 16-м случаем отключения внешнего электроснабжения с начала конфликта между Россией и Украиной.

4 июня 2026 года МАГАТЭ сообщило об ударах по Запорожской ТЭЦ, являющейся одним из внешних источников электроэнергии для атомной станции, что привело к полному обесточиванию Запорожской АЭС на следующий день. В тот же день, 5 июня 2026 года, глава «Росатома» Алексей Лихачев заявил о нарушении режима тишины, введенного для ремонта, сообщив об ударе БПЛА около опоры линии электропередачи «Днепровская», в результате чего пострадали три инженера.

В апреле 2026 года Запорожская АЭС также временно теряла внешнее электроснабжение в 15-й раз с начала боевых действий, по данным МАГАТЭ, причиной тогда стало короткое замыкание на распределительном устройстве. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси неоднократно подчеркивал, что ядерная безопасность остается ненадежной, и его агентство продолжит делать все возможное, чтобы предотвратить ядерную аварию.