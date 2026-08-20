Глава «Росатома» рассказал о строительстве 18 энергоблоков в России

Глава «Росатома» Алексей Лихачев заявил, что сейчас в России сооружаются 18 атомных энергоблоков. В их числе — малые и плавучие. Он добавил, что «Росатом» ведет переговоры по строительству блоков с 15 странами.

Госкорпорация уже подписала соглашения с шестью государствами о строительстве 17 энергоблоков. «Мы строим за рубежом 28 энергоблоков большой, малой и средней мощности — всего в девяти странах. Реализуются проекты в Индии, Китае, Турции, Египте, Иране, Бангладеш, Венгрии»,— сказал господин Лихачев на совещании по развитию атомной энергии с Владимиром Путиным.

По обновленной Генеральной схеме развития электроэнергетики, до 2042 года в России планируется ввести в работу свыше 80 ГВт новой генерации. Из них 30 ГВт отведено на атомную энергетику. В этом месяце «Росатом» заявлял о планах построить четыре плавучие АЭС.