В «Росатоме» рассказали о планах построить четыре плавучих АЭС в России

«Росатом» планирует строительство еще четырех плавучих атомных теплоэлектростанций (ПАТЭС) в России, сообщил глава департамента развития Северного морского пути и Арктики корпорации Азамат Хочуев. Его слова передает «Интерфакс».

Сейчас компания владеет одной такой станцией — «Академик Ломоносов» на Чукотке. Она работает несколько лет и, по мнению господина Хочуева, уже доказала свою эффективность. Среди преимуществ станций такого типа он выделил гибкость при выборе места размещения, сокращение расходов и конкурентоспособные тарифы.

Сейчас «Росатом» строит четыре плавучих энергоблока общей мощностью 424 МВт для энергоснабжения Баимского ГОКа. Начало эксплуатации первого блока запланировано на 2028 год, четвертого — на 2030 год.