В Армении рассказали о переговорах с Россельхознадзором об экспорте продуктов
Инспекционный орган по безопасности пищевых продуктов Армении ведет постоянный диалог с коллегами из Россельхознадзора, чтобы определить совместные шаги по строгому соблюдению норм ЕАЭС. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.
«Согласовываются меры и график действий, направленные на строгое соблюдение ветеринарных и фитосанитарных норм ЕАЭС», — рассказали в армянском инспекционном органе. Там отметили, что пока рано публиковать предварительные или текущие сведения о ходе переговоров. Ведомство пообещало проинформировать о результатах консультаций после их завершения.
С конца мая Россельхознадзор ввел множество запретов на ввоз товаров из Армении. Под ограничения попали цветы, томаты, огурцы, клубника, вишня, яблоки, алкоголь и другие товары. Власти России утверждают, что меры временные и связаны с безопасностью товаров. 19 августа Россельхознадзор заявил, что ждет от Армении четкого плана по соблюдению ветеринарных и фитосанитарных требований ЕАЭС.
Россельхознадзор в августе 2026 года заявил о готовности снять ограничения на импорт армянской сельхозпродукции, если Ереван предоставит официальные результаты проверок, отчет о принятых мерах и алгоритм, который гарантирует соответствие товаров ветеринарным и фитосанитарным нормам ЕАЭС. В мае 2026 года Россельхознадзор ввел запрет на ввоз срезанных цветов из Армении, ссылаясь на выявленные нарушения в организации производства и контроля. В июле 2026 года ведомство обратилось к Организации по защите растений Ирана с просьбой приостановить сертификацию цветов для экспорта в Россию из-за подозрения в реэкспорте армянских цветов через Иран.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян в июле 2026 года заявил, что если экспортные ограничения против Армении не будут сняты в ближайшие недели, это станет «началом конца ЕАЭС», поскольку Евразийский экономический союз в таком случае «парализован и не функционирует». Он также выразил мнение, что ограничения на экспорт товаров армянского происхождения на российский рынок противоречат договорно-правовой базе и положениям ЕАЭС. Решение Россельхознадзора ввести ограничения совпало с обострением отношений между Арменией и Россией, вызванным курсом Армении на сближение с Евросоюзом. Армянские производители овощей и рыбы проводили акции протеста из-за проблем с реализацией продукции, поскольку европейский рынок для них пока недосягаем, несмотря на обещания Еврокомиссии упростить торговлю.