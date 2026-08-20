В Армении рассказали о переговорах с Россельхознадзором об экспорте продуктов

Инспекционный орган по безопасности пищевых продуктов Армении ведет постоянный диалог с коллегами из Россельхознадзора, чтобы определить совместные шаги по строгому соблюдению норм ЕАЭС. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

«Согласовываются меры и график действий, направленные на строгое соблюдение ветеринарных и фитосанитарных норм ЕАЭС», — рассказали в армянском инспекционном органе. Там отметили, что пока рано публиковать предварительные или текущие сведения о ходе переговоров. Ведомство пообещало проинформировать о результатах консультаций после их завершения.

С конца мая Россельхознадзор ввел множество запретов на ввоз товаров из Армении. Под ограничения попали цветы, томаты, огурцы, клубника, вишня, яблоки, алкоголь и другие товары. Власти России утверждают, что меры временные и связаны с безопасностью товаров. 19 августа Россельхознадзор заявил, что ждет от Армении четкого плана по соблюдению ветеринарных и фитосанитарных требований ЕАЭС.