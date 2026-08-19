Россельхознадзор: РФ может пересмотреть ограничения на ввоз товаров из Армении

Россельхознадзор выразил готовность снять ограничения на импорт армянской сельхозпродукции и возобновить поставки при условии соблюдения ведомственных регламентов. В ведомстве объяснили, что ждут от Еревана «результатов расследования и информацию о принятых мерах, а также алгоритм действий, предложенный армянской стороной по соблюдению ветеринарных и фитосанитарных требований ЕАЭС». Об этом в ведомстве сообщили «Известиям» на вопрос о том, когда Москва будет готова снять ограничения.

Ранее Россельхознадзор полностью заблокировал ввоз и транзит подкарантинных товаров из Армении. Глава ведомства Сергей Данкверт говорил, что меру приняли из-за отсутствия надлежащего контроля качества на предприятиях республики, и она, по его словам, не несет под собой политической подоплеки.

Решение Россельхознадзора совпало с обострением отношений между Арменией и России. Оно было вызвано курсом Армении на сближение с Евросоюзом. С конца мая Россельхознадзор запретил ввоз многих товаров из Армении: цветов, томатов, огурцов, клубники, вишни, яблок, алкоголя, молочной продукции. Армения будет искать другие рынки сбыта даже в случае полного снятия Россией всех ограничений на ввоз продукции, говорил премьер-министр республики Никол Пашинян.