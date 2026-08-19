Россельхознадзор: РФ может пересмотреть ограничения на ввоз товаров из Армении
Россельхознадзор выразил готовность снять ограничения на импорт армянской сельхозпродукции и возобновить поставки при условии соблюдения ведомственных регламентов. В ведомстве объяснили, что ждут от Еревана «результатов расследования и информацию о принятых мерах, а также алгоритм действий, предложенный армянской стороной по соблюдению ветеринарных и фитосанитарных требований ЕАЭС». Об этом в ведомстве сообщили «Известиям» на вопрос о том, когда Москва будет готова снять ограничения.
Ранее Россельхознадзор полностью заблокировал ввоз и транзит подкарантинных товаров из Армении. Глава ведомства Сергей Данкверт говорил, что меру приняли из-за отсутствия надлежащего контроля качества на предприятиях республики, и она, по его словам, не несет под собой политической подоплеки.
Решение Россельхознадзора совпало с обострением отношений между Арменией и России. Оно было вызвано курсом Армении на сближение с Евросоюзом. С конца мая Россельхознадзор запретил ввоз многих товаров из Армении: цветов, томатов, огурцов, клубники, вишни, яблок, алкоголя, молочной продукции. Армения будет искать другие рынки сбыта даже в случае полного снятия Россией всех ограничений на ввоз продукции, говорил премьер-министр республики Никол Пашинян.
Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт объяснял, что ограничения на ввоз продукции из Армении, включая живую рыбу, были введены из-за нарушения фитосанитарных норм и проблем с организацией производства и контроля, в частности, из-за отсутствия системы внутреннего контроля между производством и отгрузкой у армянских фермеров. В конце мая 2026 года и начале июня Россельхознадзор ввел запреты на ввоз ряда армянских товаров, таких как цветы, томаты, огурцы, перцы, клубника, вишня, виноград, яблоки, груши, картофель, сухофрукты и алкоголь. В ответ на это премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал российские меры политизированными, хотя и признал важность качества товаров, поставляемых в страны ЕАЭС. В свою очередь, российский МИД заявил, что подобные решения обусловлены необходимостью соблюдения фитосанитарных правил.