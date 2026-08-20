Минобороны Латвии: сбитый 14 августа БПЛА принадлежал Украине

Беспилотник, сбитый в небе над Латвией 14 августа, был запущен с Украины. Об этом сообщает министерство обороны страны.

14 августа в четырех муниципалитетах на востоке Латвии объявили воздушную тревогу, она действовала около 30 минут. Позже власти страны отчитались о перехвате одного беспилотника, который был уничтожен истребителем НАТО.