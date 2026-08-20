Минобороны Латвии: сбитый 14 августа БПЛА принадлежал Украине
Беспилотник, сбитый в небе над Латвией 14 августа, был запущен с Украины. Об этом сообщает министерство обороны страны.
14 августа в четырех муниципалитетах на востоке Латвии объявили воздушную тревогу, она действовала около 30 минут. Позже власти страны отчитались о перехвате одного беспилотника, который был уничтожен истребителем НАТО.
25 марта 2026 года в Латвии близ деревни Доброчина были найдены обломки беспилотника, который, по предварительной информации премьер-министра Эвики Силини, мог принадлежать Украине. Минобороны Латвии предположило, что дрон отклонился от курса из-за электромагнитного излучения, после чего Латвия выразила протест России.
В мае 2026 года в воздушное пространство Латвии вошли несколько беспилотников, два из которых упали, один из них — на территории нефтебазы в Резекне. По данным латвийских национальных вооруженных сил, эти беспилотники летели со стороны России. 19 мая 2026 года истребитель НАТО сбил беспилотник, предположительно принадлежавший Украине, который залетел в воздушное пространство Эстонии.