В Латвии сбили беспилотник

Истребители НАТО сбили беспилотник, который залетел в воздушное пространство Латвии в ночь на 14 августа, сообщили Национальные вооруженные силы страны в X. Из-за инцидента в нескольких латвийских регионах была объявлена воздушная тревога.

Вооруженные силы Латвии не привели других подробностей о беспилотнике и его происхождении. В то же время Финляндия вводила временные ограничения на авиационное и морское сообщение в восточной части Финского залива, передает Reuters. В стране назвали это мерами предосторожности против возможных дронов. По данным ТАСС, ограничения уже сняли.