В Латвии сбили беспилотник
Истребители НАТО сбили беспилотник, который залетел в воздушное пространство Латвии в ночь на 14 августа, сообщили Национальные вооруженные силы страны в X. Из-за инцидента в нескольких латвийских регионах была объявлена воздушная тревога.
Вооруженные силы Латвии не привели других подробностей о беспилотнике и его происхождении. В то же время Финляндия вводила временные ограничения на авиационное и морское сообщение в восточной части Финского залива, передает Reuters. В стране назвали это мерами предосторожности против возможных дронов. По данным ТАСС, ограничения уже сняли.
В течение последних месяцев страны Балтии, а также Финляндия и Польша регулярно сообщают о случаях попадания беспилотников в их воздушное пространство.
В Латвии в мае 2026 года в озеро Дридзис упал беспилотный летательный аппарат неизвестного происхождения, вызвавший детонацию при соприкосновении с водой, а также произошел правительственный кризис из-за падения беспилотника, повредившего нефтебазу, что привело к отставке министра обороны Андриса Спрудса и премьер-министра Эвики Силини. В Литве в мае 2026 года воздушную тревогу объявляли из-за неизвестного беспилотника, проникшего в воздушное пространство страны, а президент Гитанас Науседа призвал сбивать каждый беспилотник, нарушающий воздушные границы страны. В Эстонии в мае 2026 года истребитель НАТО впервые сбил беспилотник, залетевший в воздушное пространство страны, а также был закрыт для полетов участок неба у границы с Россией и в районе Финского залива из-за активности БПЛА.