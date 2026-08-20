Футбольные фанаты призвали Инфантино уйти в отставку

Альянс болельщиков из всех шести конфедераций Международной футбольной федерации (FIFA) запустил петицию с призывом к уходу Джанни Инфантино с поста президента организации.

Авторами обращения стали члены Ассоциации футбольных болельщиков Европы (FSE). «Один человек, похоже, считает, что он важнее футбола. Его позорная попытка продать чемпионат мира частным инвесторам стала предательством, которое футбольный мир никогда не забудет»,— сказано в тексте петиции. Помимо отставки Инфантино, фанатские группировки также требуют провести управленческие реформы в FIFA.

К петиции присоединились 42 фанатские структуры, в том числе два других континентальных объединения — Независимый совет болельщиков Северной Америки и Организация футбольных болельщиков Африки.

В июле Джанни Инфантино заявил о намерении создать новую структуру — FIFA Forward Enterprise (FFE) — для управления коммерческими правами на чемпионаты мира. Роль одного из ключевых инвесторов предназначалась компании Thrive Eternal. Ее возглавляет Джошуа Кушнер — брат зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера. После критики со стороны UEFA, CONCACAF и AFC президент FIFA отказался от планов по созданию FFE.

Позднее газета The Times сообщила, что UEFA, CONCACAF и AFC хотят добиться скорейшей отставки Инфантино. На фоне утраты доверия глава FIFA провел экстренное совещание с высокопоставленными чиновниками организации. Руководство выразило поддержку Инфантино после его извинений за «допущенные ошибки».

Подробнее о балансе сил в FIFA — в материале «Ъ» «От Рабата до рассвета».

Арнольд Кабанов