Футбольные фанаты призвали Инфантино уйти в отставку
Альянс болельщиков из всех шести конфедераций Международной футбольной федерации (FIFA) запустил петицию с призывом к уходу Джанни Инфантино с поста президента организации.
Авторами обращения стали члены Ассоциации футбольных болельщиков Европы (FSE). «Один человек, похоже, считает, что он важнее футбола. Его позорная попытка продать чемпионат мира частным инвесторам стала предательством, которое футбольный мир никогда не забудет»,— сказано в тексте петиции. Помимо отставки Инфантино, фанатские группировки также требуют провести управленческие реформы в FIFA.
К петиции присоединились 42 фанатские структуры, в том числе два других континентальных объединения — Независимый совет болельщиков Северной Америки и Организация футбольных болельщиков Африки.
В июле Джанни Инфантино заявил о намерении создать новую структуру — FIFA Forward Enterprise (FFE) — для управления коммерческими правами на чемпионаты мира. Роль одного из ключевых инвесторов предназначалась компании Thrive Eternal. Ее возглавляет Джошуа Кушнер — брат зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера. После критики со стороны UEFA, CONCACAF и AFC президент FIFA отказался от планов по созданию FFE.
Позднее газета The Times сообщила, что UEFA, CONCACAF и AFC хотят добиться скорейшей отставки Инфантино. На фоне утраты доверия глава FIFA провел экстренное совещание с высокопоставленными чиновниками организации. Руководство выразило поддержку Инфантино после его извинений за «допущенные ошибки».
Подробнее о балансе сил в FIFA — в материале «Ъ» «От Рабата до рассвета».
В июле 2026 года Джанни Инфантино планировал создать новую структуру FIFA Forward Enterprise (FFE) для управления коммерческими правами на чемпионаты мира, где ключевым инвестором должна была стать компания Thrive Eternal под руководством Джошуа Кушнера, брата Джареда Кушнера, зятя Дональда Трампа. Это предложение вызвало критику со стороны футбольного сообщества, включая Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA), Конфедерацию футбола Северной, Центральной Америки и стран Карибского бассейна (CONCACAF) и Азиатскую конфедерацию футбола (AFC), что привело к отказу Инфантино от проекта.
В связи с планами Джанни Инфантино старший советник президента FIFA Карлос Кордейро ушел в отставку, выразив категорическое несогласие с идеей продажи прав на чемпионаты мира. Британский премьер-министр Энди Бернем также призвал Джанни Инфантино покинуть пост главы FIFA, назвав его предложение «возмутительным» и заявив, что президент FIFA занимает неподходящую должность. В августе 2026 года президент США Дональд Трамп поддержал Джанни Инфантино в его противостоянии с футбольным сообществом, заявив, что увольнение Инфантино было бы «ужасной ошибкой».