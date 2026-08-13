В Тюменской области ввели новые выплаты для пострадавших от паводка

Губернатор Тюменской области Александр Моор подписал постановление, расширяющее перечень мер поддержки для жителей, чьи дома пострадали от паводка. Об этом сообщили в информационном центре правительства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал губернатора тюменской области Александра Моора Фото: Telegram-канал губернатора тюменской области Александра Моора

В перечень мер поддержки добавили еще две выплаты:

на капитальный ремонт поврежденного жилья;

на приобретение или строительство нового жилья — если прежнее было утрачено, разрушено или признано непригодным для проживания.

На выплаты смогут претендовать собственники, которые постоянно проживали в пострадавших от паводка домах, в том числе на момент введения режима ЧС, и не имеют другого пригодного для проживания жилья в собственности.

Если жилье было утрачено, разрушено или признано непригодным для проживания, размер выплаты будет зависеть от стоимости квадратного метра в конкретном населенном пункте, количества зарегистрированных в доме человек и норматива жилой площади. Он составляет 33 кв. м для одинокого, 42 кв. м — для семьи из двух человек и 18 кв. м на каждого члена семьи, если в ней три человека и более.

В случае если жилье требует капитального ремонта, выплата будет рассчитываться исходя из его фактической площади. Размер поддержки составит 9 360 руб. за 1 кв. м.

Заявления на выплаты органы социальной защиты начнут принимать после обследования домов муниципальными комиссиями.

Ранее сообщалось, что в Тюмени за минувшие сутки уровень воды в Туре снизился сразу на 10 см и составил 843 см. Это на 7 см ниже критического уровня.

Полина Бабинцева