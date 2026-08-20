РБК: задавшего вопрос о русских журналиста FAZ объявили в розыск в России

Журналиста немецкой газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) Михаэля Мартенса объявили в розыск в России. Об этом сообщает РБК со ссылкой на два источника в правоохранительных органах.

По данным издания, журналиста обвиняют в разжигании ненависти или вражды (ч. 2 ст. 282 УК). Источники утверждают, что следствие в ближайшее время будет ходатайствовать о заочном аресте Михаэля Мартенса.

В начале августа в Белграде журналист задал вопрос на пресс-конференции президентов Украины и Сербии Владимира Зеленского и Александра Вучича. Михаэль Мартенс спросил, что европейские страны могут сделать, чтобы «помочь убить больше русских». Министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал Белград отреагировать на слова немецкого журналиста.