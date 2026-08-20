РБК: задавшего вопрос о русских журналиста FAZ объявили в розыск в России
Журналиста немецкой газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) Михаэля Мартенса объявили в розыск в России. Об этом сообщает РБК со ссылкой на два источника в правоохранительных органах.
По данным издания, журналиста обвиняют в разжигании ненависти или вражды (ч. 2 ст. 282 УК). Источники утверждают, что следствие в ближайшее время будет ходатайствовать о заочном аресте Михаэля Мартенса.
В начале августа в Белграде журналист задал вопрос на пресс-конференции президентов Украины и Сербии Владимира Зеленского и Александра Вучича. Михаэль Мартенс спросил, что европейские страны могут сделать, чтобы «помочь убить больше русских». Министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал Белград отреагировать на слова немецкого журналиста.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров 14 августа 2026 года выразил надежду на реакцию Сербии на вопрос журналиста Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) Михаэля Мартенса об «убийстве русских». Сергей Лавров отметил, что президент Вучич «опешил» во время пресс-конференции, когда был задан этот вопрос. Посольство России в Германии 13 августа 2026 года заявило о планах рассмотреть возможность правовых мер в отношении Михаэля Мартенса. Посольство собирается проверить, не нарушают ли слова журналиста уголовное законодательство России и Германии, привлекая для этого правоохранительные органы обеих стран. В 2023 году американского сенатора Линдси Грэма МВД России объявляло в розыск после его высказываний о гибели русских, на что сенатор заявил, что будет носить ордер на арест как почетный знак.