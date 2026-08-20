Украинских беженцев в ЕС будут проверять на уклонение от армии

Еврокомиссия ввела обязательное требование для всех граждан Украины, вновь прибывающих в страны ЕС: они должны подтвердить, что не уклоняются от военной службы. Мера касается как мужчин, так и военнообязанных женщин. Об этом заявил представитель ЕК Маркус Ламмерт.

Он напомнил, что решение Совета ЕС по режиму предоставления временной защиты вступило в силу в начале августа. Порядок его применения определяют национальные власти государств союза, добавил господин Ламмерт.

5 августа Евросоюз отменил временную защиту для военнообязанных украинцев, не имеющих освобождения от службы. Требования касаются исключительно новых заявителей. Украинцы, уже получившие статус временной защиты до вступления изменений в силу, продолжат пользоваться им без дополнительных проверок.