Совет директоров «Татнефти» рекомендовал дивиденды за первое полугодие

Совет директоров ПАО «Татнефть» (MOEX: TATN) рекомендовал выплатить дивиденды по итогам первого полугодия в размере 32,88 руб. на акцию, указано на сайте раскрытия информации. Купить бумаги под выплату можно до 13 октября. Дивдоходность составляет 6,4%.

Собрание акционеров «Татнефти» по вопросу дивидендов запланировано на 23 сентября в заочном формате. Согласно дивидендной политике, компания направляет на выплату не менее 50% чистой прибыли по МСФО или РСБУ в зависимости от того, какая из них оказалась большей.

Чистая прибыль «Татнефти» по РСБУ в первом полугодии 2026-го достигла 152,9 млрд руб. — в 2,3 раза больше аналогичного показателя годом ранее. Результаты по МСФО компания еще не публиковала.