«РВК-Воронеж» ищет подрядчика для завершения очистных сооружений за 62 млн

Концессионер Левобережных очистных сооружений (ЛОС) в Воронеже — ООО «РВК-Воронеж» (структура ГК «Росводоканал») — объявил торги по выбору подрядчика на строительство, модернизацию и реконструкцию объектов на ЛОС. Начальная цена договора составляет 61,5 млн руб. Информация об этом размещена на портале госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Торги пройдут в форме конкурентного отбора. Подавать заявки на участие в них можно до 28 августа, итоги планируют подвести 16 октября.

Работы нужно выполнить с даты заключения контракта до 30 декабря 2026 года. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 26 февраля 2027 года. Гарантия составит пять лет.

Мэрия Воронежа и ООО «РВК-Воронеж» в конце 2022 года заключили концессионное соглашение на реконструкцию ЛОС. Срок его действия — 49 лет. Изначально компания планировала вложить в модернизацию очистных сооружений 15,4 млрд руб., в том числе порядка 4 млрд руб. до 2025 года. Впоследствии структура ГК «Росводоканал» заявляла о планах инвестировать в проект 8 млрд руб. до 2030 года.

На заседании постоянной комиссии по ЖКХ, дорожному хозяйству и благоустройству гордумы Воронежа в конце июня уточнялось, что общий объем вложений в реконструкцию ЛОС вырос до 16,8 млрд руб. с учетом повышения ставки НДС. Освоено порядка 3 млрд руб., в том числе 1,6 млрд руб. в 2025 году. Ранее было заключено два основных контракта с подрядчиками — московским ООО «Фирма "Водокомфорт"» Леонида Долинера, которое выиграло подряд на строительство цеха мехобезвоживания осадка за 533,4 млн руб., и самарским ООО «Новострой» Николая Габдрахманова на проектирование и комплексную модернизацию ЛОС за 3,13 млрд руб.

Как рассказали «Ъ-Черноземье» в «Новострое», 7 августа «РВК-Воронеж» направил компании уведомление об одностороннем расторжении договора на комплексную модернизацию ЛОС. Концессионер заявил, что подрядчик «систематически нарушал взятые обязательства», допустил длительную просрочку и не реагировал на официальные претензии. По мнению «РВК-Воронеж», смена подрядчика — «единственный способ не допустить срыва реализации важного для города проекта». В «Новострое» с этой оценкой не согласны и намерены доказывать свою позицию в суде.

Подробнее о ситуации — в публикации «Ъ-Черноземье» «А ЛОС и ныне там».

Алина Морозова