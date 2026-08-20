Патриарх Кирилл рассказал Путину о планах по поводу мощей Дмитрия Донского

Президент Владимир Путин посетил Архангельский собор Московского Кремля. После молебна он рассказал, что накануне общался с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом. Они обсуждали судьбу мощей святого благоверного великого князя Дмитрия Донского.

Президент назвал обретение мощей чудесным открытием. «Я вчера (19 августа.— "Ъ") разговаривал со Святейшим, теперь знаю о его планах (по поводу мощей Дмитрия Донского.— "Ъ")»,— сообщил господин Путин журналистам (цитата по ТАСС).

В РПЦ говорили, что часть мощей отправят в зону СВО, а часть — разместят в нескольких храмах России. Зампред Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе назвал вопрос сохранности мощей вторичным.

В июле в Архангельском соборе из-за проседания плит пола на захоронениях князей и угрозы разрушения надгробниц начали реставрационные работы. Достали три саркофага — князя Дмитрия Донского, князя Ивана Красного и Угличского князя Дмитрия Жилки. На крышке первого заметили трещины. С благословения патриарха его вскрыли и подтвердили, что внутри хранятся мощи святого.