Патриарх Кирилл рассказал Путину о планах по поводу мощей Дмитрия Донского
Президент Владимир Путин посетил Архангельский собор Московского Кремля. После молебна он рассказал, что накануне общался с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом. Они обсуждали судьбу мощей святого благоверного великого князя Дмитрия Донского.
Президент назвал обретение мощей чудесным открытием. «Я вчера (19 августа.— "Ъ") разговаривал со Святейшим, теперь знаю о его планах (по поводу мощей Дмитрия Донского.— "Ъ")»,— сообщил господин Путин журналистам (цитата по ТАСС).
В РПЦ говорили, что часть мощей отправят в зону СВО, а часть — разместят в нескольких храмах России. Зампред Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе назвал вопрос сохранности мощей вторичным.
В июле в Архангельском соборе из-за проседания плит пола на захоронениях князей и угрозы разрушения надгробниц начали реставрационные работы. Достали три саркофага — князя Дмитрия Донского, князя Ивана Красного и Угличского князя Дмитрия Жилки. На крышке первого заметили трещины. С благословения патриарха его вскрыли и подтвердили, что внутри хранятся мощи святого.
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Захоронить нельзя оставить
В августе 2026 года Президенту Владимиру Путину в Архангельском соборе Московского Кремля представили мощи Дмитрия Донского, извлечённые в ходе реставрационных работ, начавшихся в июле. Специалисты достали три саркофага: князей Дмитрия Донского, Ивана Красного и Дмитрия Жилки. На крышке саркофага Дмитрия Донского обнаружили трещины, после чего его вскрыли с благословения Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и подтвердили наличие мощей.
Заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе заявил, что частицы мощей князя Дмитрия Донского следует как можно скорее доставить в зону СВО. В РПЦ также сообщили, что части мощей планируется передать для почитания верующими в другие храмы Русской православной церкви.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в апреле 2026 года поблагодарил Владимира Путина за передачу Владимирской и Донской икон Божией Матери из Третьяковской галереи в РПЦ. Патриарх отметил, что Владимир Путин принял решение о возвращении этих святынь церкви.