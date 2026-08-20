Путину в Архангельском соборе рассказали об обретении мощей Дмитрия Донского

Президент Владимир Путин принял участие в молебне в Архангельском соборе Московского Кремля. После церемонии он прошел к захоронениям великих князей и царей двух династий Рюриковичей и Романовых, где ему представили мощи Дмитрия Донского. Реликвия была изъята во время реставрационных работ в июле.

«Вам спасибо за работу! Это уникальное абсолютно, чудесное обретение мощей,— сказал президент после рассказа директора Института археологии Российской академии наук Николая Макарова о проведенных экспертизах (цитата по ТАСС).— Удивительно. Это только подкрепляет все самые значимые основы нашей истории».

Реставраторы показали президенту саркофаги, которые извлекли при раскопках 18 августа. Останки Дмитрия Донского почти полностью сохранились, отмечали специалисты. Президент добавил, что накануне разговаривал по поводу мощей с патриархом Московским и всея Руси Кириллом. В РПЦ их планируют передать в другие храмы и в зону СВО.

Дмитрий Донской был захоронен в Архангельском соборе после своей смерти в 1389 году. Его саркофаг извлекали в 1860-х годах, однако подлинность останков тогда не подтверждали. В июле в Архангельском соборе из-за проседания плит пола над захоронениями и угрозы разрушения надгробий начали реставрационные работы. Специалисты извлекли три саркофага — Дмитрия Донского, князей Ивана Красного и Дмитрия Жилки.