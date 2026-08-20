Объем торгов неоактивами на СПБ Бирже достиг рекордных 26 млрд рублей

Дневной объем торгов фьючерсами на акции зарубежных компаний и криптовалюты (неоактивов) достиг рекордных 26,06 млрд руб. на СПБ Бирже 19 августа. Этот показатель в 2,4 раза выше максимума 17 июня, когда объем торгов составил 11,04 млрд руб., сообщила пресс-служба площадки.

Доля неоактивов в совокупном объеме торгов на СПБ Бирже в тот же день достигла 78,72%, что превышает на 23,46 п. п. рекордный показатель в 55,26% от 15 июня. Среднемесячный объем сделок с инструментом в июне–июле превысил 126 млрд рублей. Доля неоактивов в совокупном объеме торгов за эти два месяца составила 45,38%.

СПБ Биржа запустила торги неоактивами в апреле. Клиентам площадки доступны бессрочные фьючерсы на Advanced Micro Devices, Amazon, Coinbase2, Netflix, Palo Alto Networks, Robinhood Markets, Super Micro Computer, Tesla, а также на индексы криптовалют Bitcoin, Ethereum, Solana, Ripple и Tron.