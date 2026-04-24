СПБ Биржа начала торги бессрочными фьючерсами на акции и криптовалюты США

СПБ Биржа начала торги 10 бессрочными фьючерсами на акции Amazon.com Inc., Coinbase Global, Netflix Inc., Tesla и Advanced Micro Devices, а также на индексы криптовалют Bitcoin, Ethereum, Solana, Ripple и Tron. Это следует из информации в приложении «Т-Инвестиции». Запуск сделок анонсировали еще в начале апреля.

Новые инструменты на СПБ Бирже получили название «неоактивы» — динамика их цен будет повторять котировки базовых активов. Вариационная маржа, то есть финансовый результат по неоактивам на зарубежные акции, будет фиксироваться по закрытым позициям. Комиссию за внутридневные сделки не взимают, однако придется заплатить за перенос позиции на следующий день (ключевая ставка ЦБ +4,5% годовых от стоимости позиции).

«Прежде чем расширять линейку базисных активов, необходимо убедиться, что клиентам комфортно торговать. В дальнейшем список базисных активов будет расширяться — потенциал огромный, поскольку в мире существуют тысячи таких активов»,— рассказали «Интерфаксу» в пресс-службе СПБ Биржи.

Торги неоактивами будут проводить по будням с 7:00 до 00:00 мск, в выходные и праздники — с 10:00 до 00:00 мск. Их цены рассчитываются в долларах, а доход начисляют в рублях. Неоактивы с привязкой к стоимости криптовалют доступны только квалифицированным инвесторам. Сделки с остальными открыты и для неквалифицированных инвесторов после прохождения теста.

Раньше российские инвесторы могли торговать иностранными акциями на СПБ Бирже, но эти сделки приостановили в ноябре 2023 года, после введения санкций США против площадки. Теперь на СПБ Бирже доступны торги только российскими инструментами, в октябре 2025 года открылись сделки на срочном рынке.