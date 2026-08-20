«Роснефть» поставила Абхазии 960 тонн бензина АИ-92

Компания «Апсны Ойл» сообщила, что завезла в Абхазию 960 тонн бензина марки АИ-92. Топливо было куплено по контракту с ПАО «Роснефть» (MOEX: ROSN).

В абхазской компании уточнили, что из этой партии 303 тонны по заявкам передадут «АЗиД», «Алхан» и «Саламандра» для продажи на их АЗС. Также этим компаниям до конца недели передадут еще 380 тонн дизельного топлива.

13 августа Россия передала Абхазии 1 тыс. тонн топлива. Министр энергетики республики Батал Мушба говорил, что поставки российского топлива имеют системный характер. Он сообщал о нехватке бензина марок АИ-92 и АИ-95. На той же неделе дополнительное топливо в Абхазию направила частная грузинская компания. Однако 16 августа Грузия объявила о прекращении поставок бензина в Абхазию.