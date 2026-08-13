Россия передала Абхазии тысячу тонн топлива

Партия в 1 тыс. т топлива из России была доставлена в Абхазию 11 августа, сообщил министр энергетики республики Батал Мушба. По его словам, поставки российского топлива имеют системный характер.

«Этот ресурс будет распределяться … К сожалению, внешние обстоятельства не позволяют в полном объеме завезти очень большие партии»,— сказал господин Мушба в эфире Абхазского телевидения (цитата по «Sputnik Абхазия»).

Батал Мушба заверил, что розничные цены пока останутся прежними: власти республики успели закупить топливо у России по низкой цене. «Мы понимаем, что ресурс у нас небезграничный. Естественно, изменения закупочных цен будут влиять и на розничную цену»,— сказал господин Мушба.

Министр связал рост потребности в топливе в 2-2,5 раза с пиком туристического сезона. По его словам, сейчас в республике остается не менее 1,5 тыс. тонн бензина марок АИ-92 и АИ-95. На этой неделе дополнительное топливо в Абхазию направила частная грузинская компания.