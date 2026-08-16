Грузия прекратила поставку бензина в Абхазию
Компания Repsol, которая с разрешения правительства Грузии продавала бензин посреднику Solidus для последующей поставки топлива в Абхазию, заявила, что прекращает эти операции. Об этом сообщает местный ресурс Business Media.
Фото: Василий Шитов / Коммерсантъ
Причиной решения Repsol стала негативная реакция значительной части общественности и оппозиционных партий, недовольных продажей бензина «сепаратистскому режиму».
Бывший президент Национального (центрального) банка Грузии Роман Гоциридзе провел независимое расследование, уличив кабинет министров Ираклия Кобахидзе в нарушении «сразу нескольких законов и статей налогового кодекса страны». Господин Гоциридзе совместно с оппозиционными партиями потребовал от прокуратуры возбудить уголовное дело против руководителей Repsol и Solidus.
Глава Solidus Георгий Арвеладзе ранее подтвердил, что сотрудничал «с абхазскими друзьями-бизнесменами во имя грузино-абхазского примирения». Всего было поставлено 400 тонн бензина.
15 августа Министерство энергетики Абхазии сообщило, что в связи с «логистическими трудностями и ситуацией на топливном рынке» России правительство Абхазии решило импортировать топливо «из альтернативных источников». Цена бензина на АЗС Абхазии составляет порядка 110 руб. за 1 литр.
12 августа 2026 года премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что грузинская частная компания направила партию топлива в Абхазию для преодоления дефицита, сославшись на грузинское законодательство, в частности на закон «Об оккупированных территориях». Власти Абхазии при этом ожидают поставки более 1 тыс. тонн бензина из России, а топливо продолжает поступать небольшими партиями.
За день до этого, 11 августа 2026 года, премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе подчеркнул, что Тбилиси не восстановит дипломатические отношения с Россией, пока Москва признает независимость Абхазии и Южной Осетии. Он также заявил, что мирное урегулирование конфликта с Россией остается приоритетом внешней политики Грузии. Грузия разорвала дипломатические отношения с Россией 2 сентября 2008 года после признания Россией независимости Абхазии и Южной Осетии.