Грузия прекратила поставку бензина в Абхазию

Компания Repsol, которая с разрешения правительства Грузии продавала бензин посреднику Solidus для последующей поставки топлива в Абхазию, заявила, что прекращает эти операции. Об этом сообщает местный ресурс Business Media.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Шитов / Коммерсантъ Фото: Василий Шитов / Коммерсантъ

Причиной решения Repsol стала негативная реакция значительной части общественности и оппозиционных партий, недовольных продажей бензина «сепаратистскому режиму».

Бывший президент Национального (центрального) банка Грузии Роман Гоциридзе провел независимое расследование, уличив кабинет министров Ираклия Кобахидзе в нарушении «сразу нескольких законов и статей налогового кодекса страны». Господин Гоциридзе совместно с оппозиционными партиями потребовал от прокуратуры возбудить уголовное дело против руководителей Repsol и Solidus.

Глава Solidus Георгий Арвеладзе ранее подтвердил, что сотрудничал «с абхазскими друзьями-бизнесменами во имя грузино-абхазского примирения». Всего было поставлено 400 тонн бензина.

15 августа Министерство энергетики Абхазии сообщило, что в связи с «логистическими трудностями и ситуацией на топливном рынке» России правительство Абхазии решило импортировать топливо «из альтернативных источников». Цена бензина на АЗС Абхазии составляет порядка 110 руб. за 1 литр.

Георгий Двали, Тбилиси