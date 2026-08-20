В Молдавии нашли обломки беспилотника вблизи границы с Украиной

На юге Молдавии, в километре от границы с Украиной пограничники обнаружили обломки дрона. Об этом сообщает МВД республики на своем сайте.

«Мобильный патруль обнаружил примерно в тысяче метров от государственной границы воронку, внутри которой находились обломки дрона, в том числе двигатель, плата и части пропеллера», — следует из сообщения. Район падения дрона оцепили, местная полиция пытается установить происхождение летательного аппарата и обстоятельства инцидента.

В полицейском пресс-релизе также отмечается, что в ночь на 20 августа пожарная служба тушила возгорание вблизи погранпункта «Джурджулешты — Рени». Пожар начался после взрыва на стоянке для грузовиков на территории Украины, примерно в 150 м от пункта пропуска, отметили в МВД.

10 августа МИД Молдавии сообщил об отзыве посла в России Лилиана Дария для консультаций. Поводом стало падение БПЛА вблизи села Крокмаз в районе Штефан-Водэ. В ведомстве отметили, что инцидент представляет собой «серьезное нарушение суверенитета и территориальной целостности Республики Молдова».