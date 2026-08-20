В Молдавии нашли обломки беспилотника вблизи границы с Украиной
На юге Молдавии, в километре от границы с Украиной пограничники обнаружили обломки дрона. Об этом сообщает МВД республики на своем сайте.
«Мобильный патруль обнаружил примерно в тысяче метров от государственной границы воронку, внутри которой находились обломки дрона, в том числе двигатель, плата и части пропеллера», — следует из сообщения. Район падения дрона оцепили, местная полиция пытается установить происхождение летательного аппарата и обстоятельства инцидента.
В полицейском пресс-релизе также отмечается, что в ночь на 20 августа пожарная служба тушила возгорание вблизи погранпункта «Джурджулешты — Рени». Пожар начался после взрыва на стоянке для грузовиков на территории Украины, примерно в 150 м от пункта пропуска, отметили в МВД.
10 августа МИД Молдавии сообщил об отзыве посла в России Лилиана Дария для консультаций. Поводом стало падение БПЛА вблизи села Крокмаз в районе Штефан-Водэ. В ведомстве отметили, что инцидент представляет собой «серьезное нарушение суверенитета и территориальной целостности Республики Молдова».
10 августа 2026 года Министерство иностранных дел Молдавии отозвало посла в России Лилиана Дария для консультаций после падения ударного беспилотника вблизи села Крокмаз в районе Штефан-Водэ. Инцидент был расценен как «серьезное нарушение суверенитета и территориальной целостности Республики Молдова».
Ранее, 13 июля 2026 года, МИД Молдавии выразил протест российскому послу Олегу Озерову после обнаружения на юге страны упавшего беспилотника с зарядом взрывчатого вещества весом около 40 кг. В начале июня того же года посол Озеров уже вызывался в молдавский МИД из-за падения беспилотника в Румынии 29 мая, в результате которого пострадали четыре человека и были эвакуированы 70 жителей.