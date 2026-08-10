Молдавия отозвала своего посла в России для консультаций

МИД Молдавии сообщил об отзыве посла в России Лилиана Дария для консультаций. Поводом для демарша стало падение ударного БПЛА вблизи села Крокмаз в районе Штефан-Водэ. «Данный инцидент представляет собой серьезное нарушение суверенитета и территориальной целостности Республики Молдова и поставил под угрозу безопасность наших граждан»,— говорится в сообщении МИД страны.

По сообщениям местной полиции, летательный аппарат типа «дрон-ракета» врезался в дерево в лесополосе на высоте 2,5 м. Его обломки разлетелись на большое расстояние и повредили строения в нескольких домохозяйствах. Никто из местных жителей не пострадал.

Село Крокмаз находится на границе Молдавии с Украиной вблизи Одесской области, которая 9 августа подверглась массированному удару российских беспилотников. Власти Молдавии официально не сообщали о принадлежности БПЛА, в Москве также не комментировали инцидент.

Подробности — в материале «Дрон ударил по дипотношениям».