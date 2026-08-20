WB Банк продлил льготное обслуживание для продавцов Wildberries

WB Банк продлил льготные условия обслуживания для продавцов Wildberries до 31 декабря 2026 года. Такое решение компания приняла для поддержки предпринимателей, отметили в пресс-службе Wildberries & Russ (РВБ).

«Льготные условия обслуживания распространяются как на действующих, так и на новых клиентов банка и применяются автоматически: достаточно иметь расчетный счет в WB Банке и быть зарегистрированным на портале продавца Wildberries», — указано в сообщении.

Селлерам в рамках льготных условий доступны бесплатное ежемесячное обслуживание расчетного счета, внутрибанковские транзакции между юридическими лицами, а также переводы средств со счета ИП на личный. Кроме того, комиссией не облагаются рублевые переводы в другие банки на территории России на счета ИП, юрлиц и физлиц, включая переводы со счета ИП на личный счет в другом банке.

В июле WB Банк и микрокредитная компания WB Финанс предоставили до октября кредитные каникулы продавцам, которые понесли ущерб в результате атак БПЛА на склады Wildberries. Из-за атак логистическая инфраструктура маркетплейса сократилась на 17–22%, писал Forbes со ссылкой на оценки аналитиков.