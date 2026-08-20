WB Банк продлил льготное обслуживание для продавцов Wildberries
WB Банк продлил льготные условия обслуживания для продавцов Wildberries до 31 декабря 2026 года. Такое решение компания приняла для поддержки предпринимателей, отметили в пресс-службе Wildberries & Russ (РВБ).
«Льготные условия обслуживания распространяются как на действующих, так и на новых клиентов банка и применяются автоматически: достаточно иметь расчетный счет в WB Банке и быть зарегистрированным на портале продавца Wildberries», — указано в сообщении.
Селлерам в рамках льготных условий доступны бесплатное ежемесячное обслуживание расчетного счета, внутрибанковские транзакции между юридическими лицами, а также переводы средств со счета ИП на личный. Кроме того, комиссией не облагаются рублевые переводы в другие банки на территории России на счета ИП, юрлиц и физлиц, включая переводы со счета ИП на личный счет в другом банке.
В июле WB Банк и микрокредитная компания WB Финанс предоставили до октября кредитные каникулы продавцам, которые понесли ущерб в результате атак БПЛА на склады Wildberries. Из-за атак логистическая инфраструктура маркетплейса сократилась на 17–22%, писал Forbes со ссылкой на оценки аналитиков.
В июле 2026 года WB Банк и микрокредитная компания WB Финанс уже предоставили кредитные каникулы до октября 2026 года для продавцов, которые пострадали от атак беспилотных летательных аппаратов на склады Wildberries. Это касалось прежде всего представителей малого и среднего бизнеса, которым отсрочка подключалась автоматически. В ответ на жалобы о размере компенсаций в объединённой компании Wildberries и Russ (RWB) заявляли, что выплаты будут происходить поэтапно, а также расширили меры поддержки, включая сниженную комиссию за быструю отгрузку заказов и льготы на обработку товаров.
Wildberries также продлила меры поддержки для продавцов, работающих по модели FBS (продажа со своего склада), до 31 января 2027 года. Эти меры включают сниженную комиссию за быструю отгрузку заказов, льготы на обработку товаров в пунктах выдачи и увеличенный срок автоматической отмены заказов. С 1 ноября 2025 года Wildberries снизила комиссию для продавцов на 5-6%, а также заморозила комиссию на полгода, чтобы обеспечить стабильность и предсказуемость для селлеров.