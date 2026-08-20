Цена на нефть Brent превысила $94 за баррель впервые с 24 июля
Стоимость октябрьского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE поднималась выше $94 за баррель. Такой показатель достигнут впервые с 24 июля.
По данным на 12:53 мск, стоимость Brent росла на 2,65%, до $94,07 за баррель. К 13:03 мск цена на Brent опустилась до $93,80 за баррель. Нефть марки WTI растет на 2,5%, до $86,57 за баррель.
Цены на нефть начали расти из-за ситуации на Ближнем Востоке. 17 августа «Аль-Арабия» сообщал о продлении перемирия между США и Ираном. Сегодня американский президент Дональд Трамп объявил о «разрушительной экономической операции» против Ирана. Иранская сторона заявляла о почти полном прекращении экспорта нефти из республики.
В июле 2026 года стоимость нефти Brent впервые за полтора месяца поднималась выше $95 за баррель, а участники рынка допускали возвращение цен до $120 за баррель при дальнейшей эскалации конфликтов на Ближнем Востоке. Стоимость ближайшего контракта на поставку нефти Brent на бирже ICE 22 июля 2026 года составляла $95,44 за баррель, что на 4,8% выше значений закрытия предыдущего дня и является максимальным значением с первой декады июня. Это произошло после того, как президент США Дональд Трамп объявил о согласовании меморандума между США и Ираном.
Эскалация конфликта между США и Ираном в июле 2026 года, нарушившая логистику поставок с Ближнего Востока, способствовала подорожанию нефти. Дополнительным фактором давления стали опасения перебоев после заявления йеменских хуситов о морской блокаде Саудовской Аравии. В частности, 14 июля 2026 года Дональд Трамп официально уведомил Конгресс о том, что страна снова находится в состоянии войны с Ираном, что позволяло использовать военную силу против Ирана ещё 60 дней без одобрения законодателей. В тот же месяц фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 3,08% до $78,35 за баррель после ударов Ирана по странам Ближнего Востока в ответ на атаки США.
В июне 2026 года цена августовских фьючерсов на нефть марки Brent поднялась примерно на 1,9% до $92,88 за баррель после решения президента США Дональда Трампа ужесточить условия потенциального мирного соглашения с Ираном. Ранее, в марте 2026 года, президент Дональд Трамп заявлял, что США и Израиль сломили Иран, и война почти что закончена, а Вашингтон собирался отменить санкции, связанные с нефтяным сектором, чтобы сдержать рост цен на нефть. Однако в мае 2026 года Дональд Трамп не исключил возобновления боевых действий с Ираном и раскритиковал предложенный Ираном мирный план, несмотря на продолжающееся перемирие.