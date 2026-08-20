Цена на нефть Brent превысила $94 за баррель впервые с 24 июля

Составлено ИИ-Ассистентъ

В июле 2026 года стоимость нефти Brent впервые за полтора месяца поднималась выше $95 за баррель, а участники рынка допускали возвращение цен до $120 за баррель при дальнейшей эскалации конфликтов на Ближнем Востоке. Стоимость ближайшего контракта на поставку нефти Brent на бирже ICE 22 июля 2026 года составляла $95,44 за баррель, что на 4,8% выше значений закрытия предыдущего дня и является максимальным значением с первой декады июня. Это произошло после того, как президент США Дональд Трамп объявил о согласовании меморандума между США и Ираном.

Эскалация конфликта между США и Ираном в июле 2026 года, нарушившая логистику поставок с Ближнего Востока, способствовала подорожанию нефти. Дополнительным фактором давления стали опасения перебоев после заявления йеменских хуситов о морской блокаде Саудовской Аравии. В частности, 14 июля 2026 года Дональд Трамп официально уведомил Конгресс о том, что страна снова находится в состоянии войны с Ираном, что позволяло использовать военную силу против Ирана ещё 60 дней без одобрения законодателей. В тот же месяц фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 3,08% до $78,35 за баррель после ударов Ирана по странам Ближнего Востока в ответ на атаки США.

В июне 2026 года цена августовских фьючерсов на нефть марки Brent поднялась примерно на 1,9% до $92,88 за баррель после решения президента США Дональда Трампа ужесточить условия потенциального мирного соглашения с Ираном. Ранее, в марте 2026 года, президент Дональд Трамп заявлял, что США и Израиль сломили Иран, и война почти что закончена, а Вашингтон собирался отменить санкции, связанные с нефтяным сектором, чтобы сдержать рост цен на нефть. Однако в мае 2026 года Дональд Трамп не исключил возобновления боевых действий с Ираном и раскритиковал предложенный Ираном мирный план, несмотря на продолжающееся перемирие.