Власти Ирана сообщили о почти полном прекращении экспорта нефти
Экспорт нефти из Ирана практически прекратился, заявил глава иранского Центрального банка Абдольнасер Хеммати. Однако, по его словам, благодаря эффективному планированию у Тегерана есть валютные резервы.
«Я написал письмо Верховному лидеру (Мотажбе Хаменеи. — “Ъ”), заверив его, что нет необходимости беспокоиться о поставках товаров первой необходимости и медикаментов. Центральный банк и правительство обеспечивают их»,— сказал господин Хеммати (цитата по Mehr).
Глава ЦБ отметил, что сейчас на иранском рынке нет дефицита. «Это результат нашего планирования, но мы признаем влияние санкций и ограничений»,— добавил он.
Сегодня президент США Дональд Трамп объявил о начале «экономической операции» против Ирана в ответ на нежелание заключать сделку. Операция подразумевает «экономическую войну и изоляцию беспрецедентного масштаба», пояснил он.
Президент США Дональд Трамп поручил готовиться к длительной блокаде Ирана, чтобы вынудить Тегеран пойти на уступки по ядерной программе. Эта блокада направлена на экономику Ирана, в частности на экспорт нефти, и включает ограничения судоходства через Ормузский пролив. Морская блокада иранских портов началась в середине апреля 2026 года, а в конце того же месяца Дональд Трамп заявил, что США будут удерживать военно-морскую блокаду, пока стороны не заключат сделку по ядерной программе. В результате этой блокады экспорт нефти из Ирана резко сократился, а хранилища нефти быстро заполняются, вынуждая Иран сокращать добычу нефти.