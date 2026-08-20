Власти Ирана сообщили о почти полном прекращении экспорта нефти

Экспорт нефти из Ирана практически прекратился, заявил глава иранского Центрального банка Абдольнасер Хеммати. Однако, по его словам, благодаря эффективному планированию у Тегерана есть валютные резервы.

«Я написал письмо Верховному лидеру (Мотажбе Хаменеи. — “Ъ”), заверив его, что нет необходимости беспокоиться о поставках товаров первой необходимости и медикаментов. Центральный банк и правительство обеспечивают их»,— сказал господин Хеммати (цитата по Mehr).

Глава ЦБ отметил, что сейчас на иранском рынке нет дефицита. «Это результат нашего планирования, но мы признаем влияние санкций и ограничений»,— добавил он.

Сегодня президент США Дональд Трамп объявил о начале «экономической операции» против Ирана в ответ на нежелание заключать сделку. Операция подразумевает «экономическую войну и изоляцию беспрецедентного масштаба», пояснил он.