Трамп объявил о проведении экономической операции против Ирана
Президент США Дональд Трамп объявил о «разрушительной экономической операции» против Ирана. По его словам, Вашингтон начинает ее в ответ на нежелание Тегерана заключать сделку.
«Никто не давал Ирану более выгодной возможности заключить сделку, чем я. К сожалению для них, они не воспользовались этим. Поэтому сегодня я объявляю о самой сокрушительной экономической операции, когда-либо предпринимавшейся против какой-либо страны»,— написал Дональд Трамп в соцсети Truth Social.
Как пояснил президент США, операция подразумевает «экономическую войну и изоляцию беспрецедентного масштаба». «Любая страна, которая позволяет своим финансовым учреждениям, предприятиям, аэропортам или госучреждениям предоставлять Ирану какой-либо спасательный круг, сама столкнется с огромными экономическими последствиями»,— добавил он.
По словам Дональда Трампа, Иран «находится на грани» — «их флот исчез, военно-воздушные силы уничтожены, военные заводы превратились в руины, а их валюта ничего не стоит».
19 августа 2026 года президент США Дональд Трамп приказал высшим посланникам прекратить контакты с Ираном, объявив о переходе от плана быстрого разгрома Ирана к «постепенному удушению» путем экономических ограничений и блокады иранских портов.
Ранее, 28 июня 2026 года, Дональд Трамп угрожал полным уничтожением Исламской Республики Иран, если Тегеран не будет выполнять условия соглашения о прекращении огня, после того как США нанесли удары по иранской территории из-за препятствования свободному судоходству в Ормузском проливе. 11 июня 2026 года Трамп заявил, что США нанесут «очень сильные» удары по Ирану, допустив захват острова Харк для контроля над нефтяным рынком. За несколько месяцев до этого, 13 января 2026 года, он ввел 25-процентные тарифы на деловые операции для стран, ведущих бизнес с Ираном.
В феврале 2025 года Дональд Трамп подписал указ о восстановлении политики «максимального давления» на Иран, нацеленный на перекрытие всех путей к созданию ядерного оружия. Еще раньше, в марте 2025 года, администрация Трампа заявляла о намерении «закрыть нефтяной сектор» Ирана и ослабить его оборонную промышленность, а также обрушить доступ к международной финансовой системе.