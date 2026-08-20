Трамп объявил о проведении экономической операции против Ирана

Президент США Дональд Трамп объявил о «разрушительной экономической операции» против Ирана. По его словам, Вашингтон начинает ее в ответ на нежелание Тегерана заключать сделку.

«Никто не давал Ирану более выгодной возможности заключить сделку, чем я. К сожалению для них, они не воспользовались этим. Поэтому сегодня я объявляю о самой сокрушительной экономической операции, когда-либо предпринимавшейся против какой-либо страны»,— написал Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

Как пояснил президент США, операция подразумевает «экономическую войну и изоляцию беспрецедентного масштаба». «Любая страна, которая позволяет своим финансовым учреждениям, предприятиям, аэропортам или госучреждениям предоставлять Ирану какой-либо спасательный круг, сама столкнется с огромными экономическими последствиями»,— добавил он.

По словам Дональда Трампа, Иран «находится на грани» — «их флот исчез, военно-воздушные силы уничтожены, военные заводы превратились в руины, а их валюта ничего не стоит».