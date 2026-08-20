Хищений оказалось мало

Бывшего высокопоставленного сотрудника ПАО «Авиационный комплекс им. С. В. Ильюшина» (ПАО «Ил») Андрея Новожилова и его соучастников Вячеслава Хвана и Игоря Титова судят по обвинению в должностном преступлении при выполнении гособоронзаказа. По версии следствия, они похитили средства ПАО, используя «мертвые души» при проведении опытно-конструкторских работ. В 2024 году господа Новожилов и Хван уже получили шесть и пять лет колонии за мошенничество. Господин Титов был наказан условно. Защита не согласна ни с версией следствия, ни с приговором.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Михаил Сырица / Коммерсантъ Фото: Михаил Сырица / Коммерсантъ

Как стало известно “Ъ”, Савеловский райсуд столицы повторно рассматривает уголовное дело о хищении средств ПАО «Ил». Перед судом предстали бывший заместитель гендиректора ПАО по проектированию — начальник ОКБ предприятия Андрей Новожилов, директор Центра проектно-конструкторских технологий Московского авиационного института (ЦПКТ МАИ) Вячеслав Хван и его подчиненный Игорь Титов. Им вменяют в вину злоупотребление должностными полномочиями при выполнении гособоронзаказа (ст. 285.4 УК РФ).

Это уголовное дело рассматривается уже во второй раз. Первое разбирательство завершилось в августе 2024 года. Тогда фигурантам вменили в вину особо крупное мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и злоупотребление должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ). Уголовное преследование по ст. 285 в отношении них по ходатайству защиты было прекращено судом в связи с истечением сроков давности.

За мошенничество господин Новожилов был приговорен Савеловским судом к шести годам, господин Хван — к пяти, а господин Титов был наказан условно.

Затем сторона обвинения обратилась в апелляционную инстанцию с представлением, указав, что действия фигурантов должны быть квалифицированы по более тяжкой ст. 285.4 УК, так как они были совершенны во время выполнения госооборонзаказа. Суд признал эти доводы обоснованными и отправил дело на новое рассмотрение. Прошлый приговор Савеловского суда защита сейчас обжалует в вышестоящих инстанциях.

Уголовное дело было возбуждено ГСУ СКР в августе 2018 года на основе материалов проверок, проведенных Генпрокуратурой и управлением «П» службы экономической безопасности ФСБ России. Основанием для проверок стало заявление, с которым к чекистам обратился тогдашний вице-президент по транспортной авиации ПАО «Ил» Алексей Рогозин (сын бывшего главы «Роскосмоса», а сейчас сенатора от Запорожской области Дмитрия Рогозина).

Как уже рассказывал “Ъ”, в октябре 2012 года Минобороны и Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) заключили госконтракт на общую сумму 9,241 млрд руб. на создание тяжелого военно-транспортного самолета Ил-76МД-90А, а на его базе — самолета-заправщика. Все работы по транспортнику должны были завершиться 31 декабря 2016 года. В качестве соисполнителя для разработки конструкторской документации, проведения испытаний и доработок самолета ОАК привлекла ПАО «Ил», а оно, в свою очередь,— МАИ, где должны были разработать элементы крыла самолета. По версии следствия, фигуранты в ходе исполнения гособоронзаказа фиктивно оформили ряд сотрудников института в госкорпорацию якобы для выполнения работ и регулярно с июля 2014 года по октябрь 2018 года выплачивали им «значительно завышенную зарплату» из фонда стимулирования труда.

По версии следствия, на работе в корпорации сотрудников института никто не видел, а зарплату за фиктивное участие в проекте они ежемесячно получали у КПП ПАО на Ленинградском проспекте.

Работы по топливозаправщику, как говорится в деле, были выполнены силами самого «Ила». Правда, изначально обвиняемым вменили в вину причинение ущерба госкорпорации на сумму 18 млн руб., но после проведения трех экспертиз СКР пришлось сильно ее скорректировать: за четыре года ущерб составил всего 4,2 млн руб. Таким образом, следствие признало, что большую часть работ для ПАО «Ил» совместители из ЦПКТ МАИ все же выполнили.

Адвокат господина Хвана Анзор Маржахов сообщил “Ъ”, что прошлый приговор и позицию обвинения по делу он считает несостоятельными. По мнению защитника, экспертиза, установившая ущерб в ходе первого процесса, была проведена с грубыми нарушениями. «ГСУ СКР привлекло в качестве эксперта сотрудника ООО "Агат" (подведомственного предприятия "Роскосмоса"), который получил соответствующую квалификацию за три месяца до заключения экспертизы. При этом в заключении нет расписки эксперта о предупреждении об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний, а также отсутствуют ссылки на использованные в ходе проведения экспертизы источники информации. "Роскосмос" очень далек от самолетостроения, экспертов, способных оценить работу подзащитных, можно пересчитать по пальцам»,— заявил адвокат.

Ефим Брянцев, Олег Рубникович