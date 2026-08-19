Калининградского врача осудили после смерти новорожденной в перинатальном центре

Центральный районный суд Калининграда признал виновной акушера-гинеколога регионального перинатального центра, после действий которой умерла новорожденная девочка. Врач получила два года ограничения свободы и на тот же срок лишена права заниматься медицинской деятельностью, сообщили в пресс-службе областного суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Акушер-гинеколог в Калининграде получила два года ограничения свободы по делу о смерти новорожденной

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ Акушер-гинеколог в Калининграде получила два года ограничения свободы по делу о смерти новорожденной

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Суд установил, что 21 сентября 2024 года врач дежурила в перинатальном центре, куда поступила женщина на позднем сроке беременности. По версии суда, акушер-гинеколог несвоевременно диагностировала острую гипоксию плода и выбрала неправильную тактику ведения родов. Кроме того, она применила прием, запрещенный Всемирной организацией здравоохранения и клиническими протоколами Минздрава из-за высокого риска тяжелых травм.

В результате кесарево сечение провели несвоевременно. Операция осложнилась трудностями при извлечении ребенка. У новорожденной диагностировали тяжелую асфиксию и закрытую черепно-спинно-мозговую травму. Несмотря на реанимационные мероприятия, девочка умерла через два дня после рождения.

Вину врач не признала. Она заявила, что ненадлежащим образом обязанности исполняла платная акушерка, которая находилась в родильном зале вместе с партнером роженицы. По словам подсудимой, сотрудница несвоевременно сообщала о показаниях датчиков состояния плода и не выполняла ее назначения. Также врач отрицала применение запрещенного приема и утверждала, что ответственным дежурным доктором был ее коллега, который самоустранился от ведения пациентки.

Суд, однако, признал вину доказанной и квалифицировал действия врача по статье о причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей (ч. 2 ст. 109 УК РФ).

Среди смягчающих обстоятельств суд учел наличие у подсудимой малолетнего ребенка и совершеннолетнего ребенка — студента очной формы обучения, положительные характеристики, состояние ее здоровья и здоровье пожилых родителей.

Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Матвей Николаев