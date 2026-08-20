Суд отменил решение о восстановлении бывшего мэра Уфы Мавлиева на работе

Четвертый апелляционный суд общей юрисдикции в Нижнем Новгороде отменил решение о восстановлении в должности бывшего мэра Уфы Ратмира Мавлиева. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Идэль Гумеров / Коммерсантъ Фото: Идэль Гумеров / Коммерсантъ

Ратмир Мавлиев возглавлял городскую администрацию Уфы с марта 2022 года. Чиновник был отстранен от должности после того, как в апреле этого года его обвинили во взятках и превышении полномочий. Бывший мэр свою вину не признал и подал иск о восстановлении на работе. 11 августа Верховный суд региона удовлетворил его прошение. На такое решение инстанции было подано пять апелляций, в том числе от прокуратуры города и администрации главы Башкирии.

Подробнее — в материале «Ъ» «Мэр Уфы отсудил полномочия».