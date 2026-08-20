Суд отменил решение о восстановлении бывшего мэра Уфы Мавлиева на работе
Четвертый апелляционный суд общей юрисдикции в Нижнем Новгороде отменил решение о восстановлении в должности бывшего мэра Уфы Ратмира Мавлиева. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.
Фото: Идэль Гумеров / Коммерсантъ
Ратмир Мавлиев возглавлял городскую администрацию Уфы с марта 2022 года. Чиновник был отстранен от должности после того, как в апреле этого года его обвинили во взятках и превышении полномочий. Бывший мэр свою вину не признал и подал иск о восстановлении на работе. 11 августа Верховный суд региона удовлетворил его прошение. На такое решение инстанции было подано пять апелляций, в том числе от прокуратуры города и администрации главы Башкирии.
Подробнее — в материале «Ъ» «Мэр Уфы отсудил полномочия».
Верховный суд Башкирии 11 августа 2026 года удовлетворил иск о восстановлении в должности экс-главы администрации Уфы Ратмира Мавлиева, обвиняемого во взяточничестве и превышении полномочий.
Заседания суда проходили в закрытом режиме из-за наличия в деле сведений, составляющих гостайну, и мотивировочная часть решения не будет публиковаться. Верховный суд Башкирии также обязал мэрию компенсировать Ратмиру Мавлиеву зарплату за время вынужденного прогула в размере 189 тысяч рублей.
Ратмира Мавлиева обвиняют в участии в выводе из муниципальной собственности части участка санатория «Радуга» стоимостью 13,2 млн рублей. Ему инкриминируют получение 10 млн рублей от представителя строительной компании и сбор с рекламных агентств 31 млн рублей, на которые, по версии следствия, был приобретен премиальный Lexus.