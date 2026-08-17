В Башкирии подали пять жалоб на восстановление Мавлиева в должности мэра Уфы

На решение Верховного суда Башкирии о восстановлении Ратмира Мавлиева в должности мэра Уфы подано пять апелляций. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на судебные материалы. По данным агентства, апелляции подали в том числе прокуратура города и администрация главы Башкирии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Идэль Гумеров / Коммерсантъ Фото: Идэль Гумеров / Коммерсантъ

Агентство уточняет, что изначально в деле было всего четыре ответчика — администрация и совет городского округа Уфы, МО «Городской округ Уфа» и глава Республики Башкирии. Апелляции приняты к рассмотрению.

Ратмир Мавлиев возглавлял городскую администрацию с марта 2022 года. Его контракт истекал в сентябре. В конце апреля господина Мавлиева обвинили во взяточничестве и превышении должностных полномочий. По версии следствия, он участвовал в выводе из муниципальной собственности части участка санатория «Радуга» стоимостью 13,2 млн руб. Ратмиру Мавлиеву также инкриминируют получение 10 млн руб. от представителя строительной компании и сбор с рекламных агентств 31 млн руб., на которые, как утверждается, он купил премиальный Lexus.

Чиновник вину не признает. 14 июля горсовет Уфы досрочно расторг контракт с господином Мавлиевым, он был лишен допуска к гостайне. Бывший мэр подал иск о восстановлении на работе. 11 августа Верховный суд региона его удовлетворил.

Подробнее — в материале «Ъ» «Мэр Уфы отсудил полномочия».